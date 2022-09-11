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    • Ekonomi
    • 12.09.2022 13:20
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    • 12.09.2022 13:20
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    Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım BUGÜN yatar mı? 12 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım ödemesi ne zaman yatacak sorusu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle evde bakım ödemesi sorgulamaları hızlandı. Peki Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım BUGÜN yatar mı? İşte 12 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

    Evde bakım maaşları yatmaya başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler her ayın 15'inde başlıyor. Peki Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım BUGÜN yatar mı? İşte 12 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

    Eylül ayı evde bakım maaşları henüz yatmadı. 15'inden itibaren vatandaşların hesabına yatırılmaya başlanacak.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

    2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parası da artı. Bu kapsamda yeni evde bakım maaşı 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım BUGÜN yatar mı? 12 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
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