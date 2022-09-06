UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru THY oldu | Ekonomi haberleri

Türk Hava Yolları (THY) 2023 finali İstanbul'da gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. THY'nin resmi sponsor olarak yer alacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70'ten fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada ise 28 milyar etkileşim ile sporseverler Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak oluyor. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. Anlaşma kapsamında THY'nin maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte THY; UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru kanatlarını açan ülkemizle birlikte markamızı da yükseklere taşıyoruz. Bu sponsorlukla Türk Hava Yolları markasını sezon boyunca dünyanın dört bir köşesine taşıyacak, 10 Haziran 2023'te de tüm dünyayı İstanbul'da buluşturacağız" diye konuştu. UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, THY ile birlikte yola çıktığımız için çok mutluyuz. İkimiz de kıtalardaki taraftarları bir araya getirerek küresel erişim sağlıyoruz" dedi.