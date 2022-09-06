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    UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru THY oldu | Ekonomi haberleri

    200 ülkede 678 milyon izleyiciye ulaşan, 2023 finali İstanbul’da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru THY oldu. İşte sizler için derlediğimiz 6 Eylül tarihli ekonomi haberleri...

    THY’den dünyada bir ilk

    Türk Hava Yolları (THY) 2023 finali İstanbul'da gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. THY'nin resmi sponsor olarak yer alacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70'ten fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada ise 28 milyar etkileşim ile sporseverler Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak oluyor. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. Anlaşma kapsamında THY'nin maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte THY; UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru kanatlarını açan ülkemizle birlikte markamızı da yükseklere taşıyoruz. Bu sponsorlukla Türk Hava Yolları markasını sezon boyunca dünyanın dört bir köşesine taşıyacak, 10 Haziran 2023'te de tüm dünyayı İstanbul'da buluşturacağız" diye konuştu. UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, THY ile birlikte yola çıktığımız için çok mutluyuz. İkimiz de kıtalardaki taraftarları bir araya getirerek küresel erişim sağlıyoruz" dedi.



    SAĞLIK TURİSTİ 586 BİNİ AŞTI
    Sağlık turizmi atağa kalktı. 6 ayda Türkiye'ye sağlık nedeniyle gelen ziyaretçi sayısı 586 bini aştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sağlık ve tıbbi nedenler ile ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 2018 yılında 551 bin 748, 2019 yılında 662 bin 87, 2020 yılında 388 bin 150 kişi olarak gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu: "2021 yılında sağlık ve tıbbi nedenler ile ülkemize gelip çıkış yapan ziyaretçi sayısı 642 bin 444, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 586 bin 754 olarak gerçekleşmiştir."



    ESKİŞEHİR-İSTANBUL SEFERLERİ BAŞLIYOR
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, gelen talep doğrultusunda hızlı tren sefer sayılarını artırdıklarını belirterek, "Hızlı tren seferlerini 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarıyoruz. Eskişehir-İstanbul arasına ilk defa sefer konuluyor" dedi. Ankaraİstanbul arasında karşılıklı sefer sayısını 24'e çıkaracaklarını bildiren Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya-İstanbul arasında 10'a, Konya-Ankara arasında 14'e yükseltileceğini açıkladı.



        ÜNİVERSİTELİLERE TUZAK VAR
        Dolandırıcılar, özel araştırmaları ve öğrenci bilgilerini çalmak için üniversitelere kimlik avı saldırıları düzenliyor. Kaspersky uzmanları, dolandırıcıların dünyanın en büyük üniversitelerinin adlarını istismar ettiği yoğunlaştırılmış kimlik avı kampanyalarına dikkati çekiyor. Dolandırıcılar resmi üniversite web sayfalarını veya çevrimiçi öğrenci yönetim sistemlerini taklit ediyor. Kullanıcılar yanıltıcı sayfayı ziyaret ettiğinde kimlik bilgileri, IP adresleri veya konum verileri gibi bilgiler saldırganların eline geçiyor.



        AĞUSTOS ENFLASYONU % 1.46
        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta, beklentilerin altında, aylık bazda yüzde 1.46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80.21 olarak kaydedildi. Ağustos'ta bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 7.01 ile sağlık, en çok düşüş olan grup ise yüzde 1.78 ile ulaştırma oldu. Üniversite eğitim ücretleri, yüzde 24.24 oranındaki artışla fiyatı en çok artan ürün oldu. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon önümüzdeki aylarda hız kesecek. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz" dedi.



        SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KATSAYI AYARI
        Sağlık bakanı Fahrettin Koca, uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı olmayacağını bildirdi. Bakan Koca, "Hastanelerde görev yapan halk sağlığı, biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer temel bilim uzmanları için 3'e çıkarılıp diğer uzmanlarla eşitlenen katsayı Eylül'de uygulanacak" dedi. 112 Acil personelinin ek ödemesinin yüksek tutulduğunu belirten Bakan Koca, "Katsayı, hekimlerde yüzde 10, diğer sağlık personelinde yüzde 40 arttı" ifadelerini kullandı.

        ENERJİDE GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE
        Rusya, Avrupa'ya gaz akışını süresiz durdurdu. Avrupa ülkelerinin, sanayi ve evlere verilecek gazda bu kış yüzde 30 kesinti olacağını öngörmesi ise sanayicinin rotasını Türkiye'ye çevirmesine neden oldu. Enerjide güvenli liman olan Türkiye'de, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) üretim tesisi kurmak ya da ürünlerini buradaki fabrikalarda üretmek isteyen yatırımcılarla doldu. Barış ŞİMŞEK

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        Haberler Ekonomi UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru THY oldu | Ekonomi haberleri
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