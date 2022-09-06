UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru THY oldu | Ekonomi haberleri

Türk Hava Yolları (THY) 2023 finali İstanbul'da gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. THY'nin resmi sponsor olarak yer alacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70'ten fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada ise 28 milyar etkileşim ile sporseverler Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak oluyor. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. Anlaşma kapsamında THY'nin maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte THY; UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru kanatlarını açan ülkemizle birlikte markamızı da yükseklere taşıyoruz. Bu sponsorlukla Türk Hava Yolları markasını sezon boyunca dünyanın dört bir köşesine taşıyacak, 10 Haziran 2023'te de tüm dünyayı İstanbul'da buluşturacağız" diye konuştu. UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, THY ile birlikte yola çıktığımız için çok mutluyuz. İkimiz de kıtalardaki taraftarları bir araya getirerek küresel erişim sağlıyoruz" dedi.
SAĞLIK TURİSTİ 586 BİNİ AŞTI
Sağlık turizmi atağa kalktı. 6 ayda Türkiye'ye sağlık nedeniyle gelen ziyaretçi sayısı 586 bini aştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sağlık ve tıbbi nedenler ile ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 2018 yılında 551 bin 748, 2019 yılında 662 bin 87, 2020 yılında 388 bin 150 kişi olarak gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu: "2021 yılında sağlık ve tıbbi nedenler ile ülkemize gelip çıkış yapan ziyaretçi sayısı 642 bin 444, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 586 bin 754 olarak gerçekleşmiştir."
ESKİŞEHİR-İSTANBUL SEFERLERİ BAŞLIYOR
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, gelen talep doğrultusunda hızlı tren sefer sayılarını artırdıklarını belirterek, "Hızlı tren seferlerini 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarıyoruz. Eskişehir-İstanbul arasına ilk defa sefer konuluyor" dedi. Ankaraİstanbul arasında karşılıklı sefer sayısını 24'e çıkaracaklarını bildiren Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya-İstanbul arasında 10'a, Konya-Ankara arasında 14'e yükseltileceğini açıkladı.