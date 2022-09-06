Avrupa’da fabrikalar kepenk kapatıyor Türkiye yeni tedarikçi olarak öne çıkıyor





AVRUPA'YA TEDARİKTE ZORLANMAYIZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Nail Olpak, Avrupa'daki enerji krizinin Rusya'nın Kuzey Akım 1 hattını kesmesiyle yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi. Avrupa'nın alternatif enerji kaynaklarını artırmaya çalıştığını anlatan Olpak, "Bu çalışmaların sonucu 3-4 yılda görülecektir. Dolayısıyla Rusya gazına bağımlılığı yüksek olan Avrupa ülkelerinin çoğunda üretimde sıkıntıların ortaya çıkması muhtemel" dedi. Türkiye'nin salgından beri üretim, lojistik ve tedarik zincirlerinde aksama yaşamamaya önem verdiğini anlatan Olpak, "Avrupa'da sanayi ürünlerinin üretiminde bir aksama olursa firmalarımız bunu tedarik etmede zorlanmayacaktır. AB zaten en önemli ihracat pazarımız olup önümüzdeki olası zor süreçlerinde sanayimiz bu konuda onlara destek olacaktır" şeklinde konuştu.



TÜRK ÜRETİCİLER: İHRACATA HAZIRIZ



ENERJİ ÜÇTE BİR FİYATINA

ASKON Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin Avrupa'ya göre enerjiyi üçte bir maliyetle satın aldığına dikkat çekerek, "İtalya'da enerji maliyeti 60 euro/cent iken bu durum Türkiye'de artan enerji fiyatlarına rağmen 20 euro/cent" dedi. Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle özellikle kış mevsiminde birçok fabrikada üretimin aksayacağını anlatan Aydın, "Türkiye'nin özellikle kağıtambalaj, demir-çelik ve kimya sektörleri ihracatının yüzde 20 artmasını bekliyoruz" diye konuştu.



MUKAVVA ÜRETİMİ ARTACAK

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, Avrupa'da yaşanan enerji krizinin bazı ürünlerin arzını Türkiye'ye taşıyacağını söyledi. Sükan, "Özellikle cam, seramik gibi enerji yoğun sektörlerin enerji krizi nedeniyle üretime ara vereceklerini ve bu ürünlerin Türkiye'den tedarik edilebileceğini öngörüyoruz. Bu ürünlerin ihracatı için gerekli nakliye ambalajının Türkiye'deki oluklu mukavva üretimini artırmasını bekliyoruz" diye konuştu.