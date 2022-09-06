Özel okullarda kitap, yemek ve kıyafete fahiş zammı!

Çocuğunu özel okulda okutan aileler yine dert küpü. Okul ücretlerine getirilen artış sınırını yemek-servis-kitap-kıyafet masraflarıyla delen özel okullar, 'Pes' dedirtti. Özel okullardaki UKOME'nin belirlediği fiyatları katlayan servis fiyatlarının yanı sıra 15 bin liraya varan kitap-kırtasiye faturası velileri şaşkına çevirdi. Kitap masrafına şikayet yağıyor:

Okulun diğer şubelerinde 7 bin 500 lira olan kitap-kırtasiye bizim şubede 12 bin 750 lirayı buldu.

Bize kayıt yaptırırken 3 bin 500-4 bin lirayı geçmez dedikleri kırtasiye-kitap ücreti 9 bin lira olarak karşımıza çıktı.

Aynı okulda 3 çocuğum var. Kitap fiyatları tek çocuk için 8 bin 950 lira.

İlkokul birinci sınıfa gidecek çocuğun kitap fiyatları 7 bin 950 lira olur mu?

Özel okullar bir yandan yıllık okul ücretini makul tutar gibi görünürken, bir yandan 10 bin lira kitap, 25 bin lira servis, 12 bin lira öğle yemeği, 4 bin lira forma gibi olmadık paralarla daha da zenginleşiyor.

Anaokuluna giden çocuğum için 6-8 km servise 12 bin lira, 1 penye ve 1 eşofman altına 645 lira, 1 İngilizce kitaba 750 lira ve okul setine (içinde 4-5 kitap var) 4 bin 150 lira verdim. Ayrıca 3 bin 500 lira ekstra ücret istediler.



CEP YAKAN TARİFE

Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan, özel okulların servis ücretlerinin UKOME rakamlarının 2-3 katı olduğunu belirterek, "Kitap setleri 10-15 bin, yemek 15-25 bin, servis 10-25 bin lira" dedi.

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