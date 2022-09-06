Milyonlara Ocak zammı! SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %15.91memurlara ve memur emeklilerine %16.91 zam!

Milyonlarca memur ve emekli 2023 yılına yeni maaşla girecek. Temmuz'da maaşları yüzde 41.69 artan memurlar ve memur emeklileri ile yüzde 42.35 zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyona göre yeni artış yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 artış ve enflasyon farkı verilecek. Orta Vadeli Program (OVP) zam oranlarının ipucunu verdi. Programda 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 15.91 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 15.91 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 8.91 enflasyon farkıyla yüzde 16.91'e ulaşacak.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Maaş katsayısı yüzde 16.91 artarsa en düşük maaş memurlarda 10 bin 644 liraya, memur emeklilerinde 7 bin 106 liraya yükselecek. En düşük aylık, yüzde 15.91 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya çıkacak. Ocak zammı yüzde 15.91 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 866 liraya ulaşacak.