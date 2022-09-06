Milyonlara Ocak zammı! SK ve Bağ- Kur emeklilerine %15.91memurlara ve memur emeklilerine %16.91 zam!

Milyonlarca memur ve emekli 2023 yılına yeni maaşla girecek. Temmuz'da maaşları yüzde 41.69 artan memurlar ve memur emeklileri ile yüzde 42.35 zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyona göre yeni artış yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 artış ve enflasyon farkı verilecek. Orta Vadeli Program (OVP) zam oranlarının ipucunu verdi. Programda 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 15.91 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 15.91 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 8.91 enflasyon farkıyla yüzde 16.91'e ulaşacak.