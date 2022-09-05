Orta Vadeli Program açıklandı! Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu

2023-2025 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan OVP'ye göre; 2025 sonuna kadar enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefleniyor. OVP'de, enflasyonun 2023'te 24.9'a, 2024'te 13.8'e, 2025'te ise 9.9'a gerilemesi öngörülüyor. Bu yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 65 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Büyüme hedefi 2023'te yüzde 5, 2024-2025 yıllarında yüzde 5.5 olarak belirlendi. İşsizlik oranının 2023'te 10.4, 2024'te 9.9, 2025'te ise 9.6 olması hedefleniyor. 2022 turizm geliri tahmini 34 milyar dolar, 2023'te 45 milyar olarak belirlendi. Programda, bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3.5, program dönemi sonunda ise yüzde 1.5 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.



İHRACAT 305 MİLYAR DOLAR

2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilen ihracatın, 2023'te 265 milyar, 2024'te 285 milyar, program sonunda ise 305 milyar dolar olması hedefleniyor.



İSTİHDAM 2.7 MİLYON KİŞİ ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirme yaptı. Nebati, "Program süresince uygulayacağımız politikalar, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz" dedi. Hasan TEKİN

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