Mali disiplinden taviz verilmedi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'Orta Vadeli Program' açıklaması

Türkiye ekonomisinin 2023 ile 2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Orta Vadeli Program ile ilgili açıklama yaptı.
Türkiye'nin ekonomik olarak yol haritasını belirleyecek yeni Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2023-2025 dönemini kapsayan programa göre, büyüme hedefi ortalama yüzde 5,3 olarak belirlendi. Enflasyonun ise tek haneye düşmesinin planlandığı vurgulandı.
Hazine Ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de Orta Vadeli Program ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik.
DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER TİTİZLİKLE ANALİZ EDİLDİ
Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır.
Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır.