Bugün ki Kabine Toplantısı'nda icra ve hacizle ilgili sorunlar ele alındı. Bu nedenle vatandaşlar bugün Kabine Toplantısı sonuçlarına odaklandı. Peki, İcralara af geldi mi? 5 Eylül 2022 Kabine sonuçları neler? Haciz borçları siliniyor mu? KYK faizleri ne zaman silinecek? İşte merak edilenler!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 18.30'da başlayacak.
Kabine toplantısının ana gündem maddesini dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorunları ile ekonomi oluşturacak.
İCRA VE HACİZ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçların devlet tarafından üstlenileceği belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu.
6 MİLYONLUK AİLENİN 2 BİN LİRAYA KADAR BORCU İCRA TAKİBİNDEN DÜŞECEK!
Yapılacak düzenlemeye göre , 6 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.