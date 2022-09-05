Antalya'ya İngiliz akını! 8 ayda 805 bin kişi geldi | Ekonomi haberleri





KADIN IŞVERENE AYDA 5.150 TL

Kadınların istihdamını artırmak için devlet, projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda SGK ve AB işbirliğinde 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' (Women-Up) projesi başlatıldı. 4 bin kadın girişimci projeden faydalandı. Projeden faydalananlara aylık 5 bin 150 liralık destek veriliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.



UYGULAMA 7 İLDE

21 Şubat tarihi itibariyle başvuruların alınmaya başladığı proje 7 ilde uygulanıyor. Proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi ve kadınlarda kayıt dışı istihdam oranının azaltılması amaçlanıyor. Kadın girişimcilerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Bu kapsamda 4 bin kadın işveren ve bu işverenlerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlıyor. Bu kişilere en fazla 20 ay sürecek şekilde her ay destek veriliyor. Desteğin utarı aylık 5 bin 150 lira. Fatma GÖKSU



AİLELERE DESTEK ÇOK

■ HANELERE 600 TL: İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay nakdi destek sağlamak için başlatılan Aile Destek Programı'nda hem ödemeler hem başvurular sürüyor. Hanelere gelirine göre aylık 450-550-600 lira nakdi destek sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.833,45 liranın altında olması gerekiyor.

■ GIDA DESTEĞİ: Sosyal güvencesi olmayan veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 1.833,45 liradan az olan hanelere temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için yardım yapılıyor.

■ BARINMA DESTEĞİ: Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayanlara ev onarımlarında 75 bin, prefabrik ev yapımlarında 150 bin, betonarme ev yapımlarında 200 bin lira destek veriliyor.

■ YAKACAK DESTEĞİ: Sosyal güvencesi olmayan veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 1.833,45 liradan az olan hanelere kömür yardımı yapılıyor. Bir diğer destek de doğalgaz yardımı. Hane başına yıllık bin 150 liraya varan ödeme oluyor.

■ ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ: Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği sağlanıyor. 1-2 kişilik hanelere 75, 3 kişilik hanelere 100, 4 kişilik hanelere 125, 5 ve daha fazla kişilik hanelere 150 kWh karşılığı tutarınca aylık nakdi destek veriliyor.

■ ÖKSÜZE-YETİME 600 TL: 18 yaş altı öksüz ve yetim çocuklar için sağlanan destekte aylık tutar 600 lira.

■ DUL KALANA 1.000 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara bin lira destek sağlanıyor.

■ ASKER EŞİNE 800 TL: Askerlerin sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelerine aylık 800 lira ödeniyor.

■ ASKER ÇOCUĞUNA 350 TL: Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı'yla aylık 350 lira veriliyor.

Çığıl ÖN YENER



TÜRKSAT 6A UYDUSU 2023'TE UZAYDA

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Cumhuriyet'in 100. yılında haberleşme uyduları Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini söyledi. Ertok, "Türksat, 6 uyduyu aynı anda işleten bir operatör olacak. Bu, dünya sıralamasında da önemli bir adım olacak" diye konuştu.



COLENDI İNGİLİZ SETL'I SATIN ALDI

Colendi, İngiltere'de stratejik bir satın almaya imza attı. Kurumsal ve regüle platformlar için blockchain temelli ödeme ve mutabakat sistemleri sağlayan SETL'ı bünyesine kattı. Colendi Global CEO'su Bülent Tekmen, "Yeni bir genel blockchain altyapısı hazırlıyoruz ve 10 milyondan fazla kullanıcımızın hizmetine sunacağız" dedi.



MİLYONLARIN GÖZÜ KABİNE'DE

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe Külliye'de yapılıyor. Dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak. Bugün gerçekleşecek toplantıda, dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına ilişkin adımların masaya yatırılması bekleniyor. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda, açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.

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