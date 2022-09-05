2022 İş yeri kirası hesapla! 5 Eylül ayı kira artış oranı kaç oldu? Eylül ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

2022 EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLUR?

TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları bekleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanan veriler bu ay hafta sonuna geldiği için 5 Eylül'de açıklanacak. Ancak, hükümet tarafından yapılan kira düzenlemesine göre, kira zammı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Buna göre, eylül ayında yapılacak kira zammı ve sözleşme yenilemelerinde kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Kiracıları yüksek kira artışından korumak için yeni kira düzenlemesi Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kira artışı yüzde 25 ile sabitlendi.