Turizm firmalarının çalışma şartları çalışanları isyan ettirdi! | Ekonomi haberleri

Türkıye'de turizm sektörü her geçen gün büyürken, bu alandaki istihdam da artıyor. Pandemi sonrası hızla artan turist sayıları sektördeki firmalara yüksek kazançlar getiriyor. Gerek yabancılardan gerekse yerli turistten otel ücretlerini Euro ve dolar üzerinden alan tesisler kendi çalışanlarına ise cimri. Sezonluk olarak anlaşılan çalışanların çoğu asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Çalışanlar; sorunlarının sadece maaş olmadığını, kalacak yer, izin, tazminat gibi sorunlarının da bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Otellerin tüm gelirleri döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Müşterilerden ücret alırken euroya göre fiyat belirleniyor. Ancak çalışanlara maaş verirken sadece TL ve asgari ücret düşünülüyor. Çoğu tesiste personelin kalacak yeri yok. Dışarda tatil bölgelerinde kiralık ev bulmak mümkün değil, olanların kiralarını da biz ödeyemiyoruz. Turizm Bakanlığı'nın bize destek olmasını istiyoruz."