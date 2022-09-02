Turizm firmalarının çalışma şartları çalışanları isyan ettirdi! | Ekonomi haberleri

Türkıye'de turizm sektörü her geçen gün büyürken, bu alandaki istihdam da artıyor. Pandemi sonrası hızla artan turist sayıları sektördeki firmalara yüksek kazançlar getiriyor. Gerek yabancılardan gerekse yerli turistten otel ücretlerini Euro ve dolar üzerinden alan tesisler kendi çalışanlarına ise cimri. Sezonluk olarak anlaşılan çalışanların çoğu asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Çalışanlar; sorunlarının sadece maaş olmadığını, kalacak yer, izin, tazminat gibi sorunlarının da bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Otellerin tüm gelirleri döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Müşterilerden ücret alırken euroya göre fiyat belirleniyor. Ancak çalışanlara maaş verirken sadece TL ve asgari ücret düşünülüyor. Çoğu tesiste personelin kalacak yeri yok. Dışarda tatil bölgelerinde kiralık ev bulmak mümkün değil, olanların kiralarını da biz ödeyemiyoruz. Turizm Bakanlığı'nın bize destek olmasını istiyoruz."
DOKTORLARIN TERCIH SÜRECİ BAŞLIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov. tr'den başlıyor" dedi.
TARLADAN MARKETE 8.2 KAT FARK
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 719.5 ile elmada olduğunu söyledi. Bu ürünü yüzde 316 ile marulun, yüzde 240 ile kuru üzümün, yüzde 230 ile limonun takip ettiğini aktaran Bayraktar, "Üreticide 2 lira olan elma markette 16,39, 2,34 lira olan marul 9,73, 14,50 lira olan kuru üzüm 49,30, 6,50 lira olan limon 21,45 liraya satılıyor" dedi.