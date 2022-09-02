Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Turizm firmalarının çalışma şartları çalışanları isyan ettirdi! | Ekonomi haberleri

    Otel ücretlerini euro ve dolar üzerinden alan turizm firmaları, çalışanlarına asgari ücretten fazla ödemiyor. Kalacak yer sorunu da olan çalışanlar ‘Eziliyoruz’ diye isyan ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 2 Eylül TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Turizm çalışanının maaş isyanı

    Türkıye'de turizm sektörü her geçen gün büyürken, bu alandaki istihdam da artıyor. Pandemi sonrası hızla artan turist sayıları sektördeki firmalara yüksek kazançlar getiriyor. Gerek yabancılardan gerekse yerli turistten otel ücretlerini Euro ve dolar üzerinden alan tesisler kendi çalışanlarına ise cimri. Sezonluk olarak anlaşılan çalışanların çoğu asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Çalışanlar; sorunlarının sadece maaş olmadığını, kalacak yer, izin, tazminat gibi sorunlarının da bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Otellerin tüm gelirleri döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Müşterilerden ücret alırken euroya göre fiyat belirleniyor. Ancak çalışanlara maaş verirken sadece TL ve asgari ücret düşünülüyor. Çoğu tesiste personelin kalacak yeri yok. Dışarda tatil bölgelerinde kiralık ev bulmak mümkün değil, olanların kiralarını da biz ödeyemiyoruz. Turizm Bakanlığı'nın bize destek olmasını istiyoruz."



    DOKTORLARIN TERCIH SÜRECİ BAŞLIYOR
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov. tr'den başlıyor" dedi.



    TARLADAN MARKETE 8.2 KAT FARK
    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 719.5 ile elmada olduğunu söyledi. Bu ürünü yüzde 316 ile marulun, yüzde 240 ile kuru üzümün, yüzde 230 ile limonun takip ettiğini aktaran Bayraktar, "Üreticide 2 lira olan elma markette 16,39, 2,34 lira olan marul 9,73, 14,50 lira olan kuru üzüm 49,30, 6,50 lira olan limon 21,45 liraya satılıyor" dedi.



        ENERJİYE YENİ TARİFE
        Ülkemizde, artan enerji maliyetleri karşısında elektrikte yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 80 olarak uygulanmaya devam eden sübvansiyonlar ile vatandaşa 100 milyar liralık fatura desteğinde bulunuldu. Önceki gün doğalgaz fiyatlarında konutlarda yüzde 20.4 zam yapıldı. Elektrikte ise yüzde 20 artış oldu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira oldu. Kademeli sistem ile vatandaşın aylık 240 kWh'lik tüketimi ise düşük kademede tutularak desteklenmeye devam ediliyor. Ayrıca tüketilen enerjinin asgari ücret içerisindeki payı da düştü. 2002'de doğalgazın asgari ücret içerisindeki payı yüzde 25.6'ydı. Şimdi ise bu oran yüzde 10.4'e geriledi. Barış ŞİMŞEK



        13 YILIN EN İYİ PERFORMANSI
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarının resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği Ağustos'ta rekor üzerine rekor kırarak, yüzde 22.33 değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi. Endeks zirvesini de 3.198,99'a taşıdı. BIST 100 endeksi sektör endeksleri bazında incelendiğinde Ağustos'ta en çok getiriyi yüzde 63.1 artışla finansal kiralama, faktoring sağlarken, tek kaybettiren yüzde 1.65 düşüşle madencilik oldu. Bankacılık endeksi Ağustos'ta yüzde 51.8 yükselişle 3.282,6 puana çıkarak borsanın yükselişinde lokomotif oldu.

        KANAL GEÇİŞLERİNDE İKİNCİ HAMLE
        Boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Sözleşmesi nedeniyle 39 yıldır uygulanan sabit fiyat uygulaması mağduriyetine son veren Türkiye, şimdi de vizyon projelerden Kanal İstanbul'dan geçişi teşvik etmek için çalışma başlattı. Ulaştırma Bakanlığı'nın özellikle yük ve tehlikeli madde taşıyan yabancı bayraklı gemilerin Kanal'dan geçişini teşvik etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

        OYUN TASARIMCILARI KAMPTA BULUŞTU
        Bilişim Vadisi'nde yer alan Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE), 11 Eylül'e kadar 51 ülkeden oyun tasarımcılarını ağırlayacak. Uluslararası düzeyde 51 ülkeden 600 katılımcının yer alacağı DIGIAGE Oyunla Gelecek Yaz Kampı'nda 50'den fazla takım kurulması ve 70'in üzerinde oyun tasarlanması bekleniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kardeşlerim dizisi
        Haberler Ekonomi Turizm firmalarının çalışma şartları çalışanları isyan ettirdi! | Ekonomi haberleri
            SON DAKİKA