Türk Hava Yolları (THY) ve İGA İstanbul Havalimanı'ndan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıldönümüne özel kutlama | Ekonomi haberleri

Türk Hava Yolları (THY) ve İGA İstanbul Havalimanı, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıldönümünde dev bir kutlamaya imza attı. İstanbul Havalimanı'ndaki tüm birim ve iştiraklerin araçları ile katıldığı operasyonda 3 uçak ve 108 araçla zemine devasa boyutta '100' yazıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleden ilhamla birlik duygusu içerisinde hareket eden havacılık sektörü paydaşlarının yer aldığı operasyon, 30 Ağustos'un 100. yılına özel olarak film haline getirildi.
GÖZLER BÜYÜMEDE
Piyasaların gözü, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinde... Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak. Geçen yıl yüzde 11 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 2022'ye hızlı başladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüdü. Böylece ekonomi 7 çeyrek art arda kesintisiz büyümüş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çeyrekte elde edilen yüzde 7.3'lük büyüme rakamını anımsatarak, "İkinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
OKUL ÇANTASI 800 TL'YE DOLACAK
Okulların açılışı yaklaşırken, alışverişler de hız kazandı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, bir okul çantasının ortalama 600 ila 800 liraya dolacağını söyledi. Geçen yılla kıyasladığında ürün bazında ortalama yüzde 80'lere varan fiyat artışı olduğu bilgisini veren Şendil, "Bazı ürünlerdeki artış oranının yüzde 40'larda kaldığını da söyleyebiliriz. Alım gücüne ve tercihlere göre farklı fiyatlar bulunuyor" dedi.