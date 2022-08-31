Türk Hava Yolları (THY) ve İGA İstanbul Havalimanı'ndan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıldönümüne özel kutlama | Ekonomi haberleri





GÖZLER BÜYÜMEDE

Piyasaların gözü, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinde... Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak. Geçen yıl yüzde 11 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 2022'ye hızlı başladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüdü. Böylece ekonomi 7 çeyrek art arda kesintisiz büyümüş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çeyrekte elde edilen yüzde 7.3'lük büyüme rakamını anımsatarak, "İkinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.