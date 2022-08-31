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    • Ekonomi
    • 31.08.2022 07:07
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    • 31.08.2022 07:07
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    ÖTV kalktı mı, kalkacak mı? Otomobilde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araçlarda indirim var mı, olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları araba almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni karara göre Cumhurbaşkanı; bundan sonra motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek. Flaş gelişmeyle birlikte ÖTV indirimi ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki ÖTV kalktı mı, kalkacak mı? Otomobilde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araçlarda ÖTV indirimi var mı, olacak mı?

    ÖTV kalktı mı, kalkacak mı?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları araba almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni karara göre Cumhurbaşkanı; bundan sonra motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek. Flaş gelişmeyle birlikte ÖTV indirimi ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki ÖTV kalktı mı, kalkacak mı? Otomobilde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araçlarda ÖTV indirimi var mı, olacak mı?

    SON DAKİKA: ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

    Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

    Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

    ÖTV Kanun'u uyarınca ÖTV kapsamı dışında bırakılmış bulunan itfaiye öncü aracının mahiyeti ve taşıması gerektiği özelliklerin ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem bu alandaki suistimallerin hem de hatalı uygulamaların önüne geçildi. Buna göre, ÖTV kapsamında olmayan itfaiye araçlarının bu kapsamda olabilmesi için araçların bazı donanımlara sahip olması gerektiği konusu netleştirildi.

        Örneğin, aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, tepe lambalarının olması, taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olması, araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipmanın olması gibi hususlar Tebliğ'e eklendi.

        Öte yandan 26 Ekim 2021'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Böylece, Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilmesi ve sıfıra indirebilmesine ilişkin düzenleme uygulama tebliğinde yer almış oldu.

        OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Uzmanlar ÖTV düzenlemesi ile birlikte araba fiyatlarının değişebileceğini belirtiyor. Memiş, "Bugünkü değerlerden araba almayın, yılın son çeyreğini bekleyin" tavsiyesinde bulundu.

        AĞUSTOS AYINA DİKKAT!

        Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yapan ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunmasına yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçmesi, Ağustos ayında ikinci el otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine yönelik beklentiyi yükseltmiş oldu. Söz konusu şikayetlerin ardından Ankara'da faaliyet gösteren iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınarak, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemeleri başlattı.

        İSLAM MEMİŞ ÖTV DÜZENLEMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

        Finans Analisti İslam Memiş, ÖTV düzenlemesini yorumladı.

        'BUGÜNKÜ DEĞERDEN ARABA ALMIYORUM'

        Özel Türketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Memiş, "Sıfıra iner mi?" sorusunu şöyle cevapladı: "Koşullara göre değişir. Otomotivde 2021-2022'nin yarısına kadar fırsatçılık vardı ve bu durum toplumu gerdi. Özellikle ilk kez araba alacaklar mağdur oldu. Her önüne gelen galerici oldu ve kriz fırsatçılığı yapıldı. Mağdur kişiler şikayetçiydi ve hükümet buna sessiz kalmadı. Dünya otomotiv firmalarının CEO'ları Türkiye'ye geldi ve bu kişilerle pek çok başlık konuşuldu.

            Araç fiyatları yüksek, ikinci el piyasasında durgunluk var. Cumhurbaşkanının aldığı bu karar ile ÖTV indirimlerinde sık gelişmeler göreceğiz. ÖTV indirimlerini yılın son aylarında bekliyorum."

            Memiş, ikinci el arabaların sıfır arabalardan daha yüksek fiyatlara olmasının mantıklı olmadığını kaydederek "Vatandaş sıfır araç için sırada. Bugünkü değerlerden araba almıyorum, yılın son çeyreğini bekleyin" önerisinde bulundu.
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            Haberler Ekonomi ÖTV kalktı mı, kalkacak mı? Otomobilde ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araçlarda indirim var mı, olacak mı? Araba fiyatları düşecek mi?
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