Silinecek borçlarda başvuru şartı yok | 27 Ağustos ekonomi haberleri

Vatandaşın icralık olmuş borçlarına getirilecek destek paketleri için başvuru şartı bulunmuyor. İcralık olmuş su, doğalgaz, elektrik ve telefon abonelikleri ile ilgili borçların 2000 TL'lik bölümü otomatik olarak indirilecek. Varlık şirketlerindeki 2500 TL'ye kadar borçlar ise hazine tarafından karşılanacak. Dar gelirli vatandaşların haciz sorunlarını çözmek isteyen hükümetin hazırladığı ve 1 Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen pakete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak. Vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçları tasfiye edilecek. Düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.



YERLİ CEP ÜRETİMİ 7 KAT ARTTI

Türkiye'de cep telefonu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 767.43 artarak 6 milyon 904 bin 630'a yükseldi. 2021'de toplam 14 milyon 694 bin 210 elektronik kimlik belgeli cihaza ait 23 milyon 788 bin 263 Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde (MCKS) kayıt altına alındı. Söz konusu kayıtlar ithalat, imalat ya da yolcu beraberinde getirilen cihazlardan oluşurken, IMEI sayısı itibarıyla bakıldığında, geçen yıl toplamda 11 milyon 951 bin 260 IMEI numarası kayıt altına alınırken söz konusu kayıtların bir önceki yıla göre yüzde 43 azaldığı görüldü.







KARAPINAR'A 'EN İYİ FİNANSMAN ÇÖZÜMÜ' ÖDÜLÜ

KALYON Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nin Adam Smith 2022'de "En İyi Finansman Çözümü" ödülünü kazandı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, "Kalyon Karapınar GES ve bu projemizde ortaya koyduğumuz finansman çözümü, gelecek projelerimizin hem habercisi hem de Kalyon markasına duyulan güvenin kanıtı. Katma değerli projelere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

İKİNCİ ELE EKSPERTİZ ŞARTI

Galericilerin stok yaparak yüksek kâr elde etmelerini önlemek amacıyla uygulamaya alınan '6 ay ve 6 bin kilometre' şartına yeni detaylar eklendi. Yapılan düzenlemeye göre, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü getirildi. Ayrıca siteler üzerinden yapılan taşıt ilanları da takip edilecek ve aykırılıklar cezalandırılacak.







TÜRK MÜTEAHHİTLER DÜNYA İKİNCİSİ

TÜRKİYE, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde ABD'yi de geçerek ikinci oldu. Türkiye 42 firmayla ilk sıradaki Çin'in ardından ikinci sıraya yükseldi. Küresel pazardaki daralmaya karşın, Türk müteahhitlerin gelirlerindeki artış ayrıca öne çıktı. Türk firmaları, 20,4 milyar doları tutarında gelirle, payını yüzde 4,4'ten yüzde 5,1'e yükseltti.



TOGG ENGELLERİ KALDIRIYOR

YERLİ otomobili yıl sonuna kadar yollara çıkarmaya hazırlanan Togg'dan, yeni bir iş birliği haberi geldi. Yapılan açıklamaya göre, görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim BlindLook ile yapılan iş birliği kapsamında, fiziksel ve dijital ürünlerin temas noktaları engelsizleştirilecek. EyeBrand ağına katılan Togg, fiziksel ve dijital ürünlerinin temas noktalarını adım adım engelsiz bir hale getirecek.



7,5 MİLYON KİŞİYE HALK EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), halk eğitimi merkezinden (HEM) 2022'nin 7 ayında 7 milyon 570 bin kişi yararlandı. Kadınlar merkezler sayesinde istihdama katıldı. Bakan Mahmut Özer, "Yıl sonuna kadar 12 milyon vatandaşımızın bu kurslardan faydalanmasını sağlayacağız" dedi.



PAYCELL'DEN SİGORTA SEÇENEĞİ

PAYCELL, finansal pazaryerinden sunulan sigorta seçeneklerini zenginleştirmeye devam ediyor. Turkcell Sigorta aracılığıyla sunulan bu hizmet ile Paycell'liler artık uygulama içerisinde 4 farklı sigorta seçeneğine ulaşabiliyor.



TÜRK TELEKOM'DAN YENİ REKLAM FİLMİ

TÜRK Telekom Prime'ın avantajlarını anlatan reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde, 'Türk Telekom Prime'lılar kat kat ayrıcalıklarla hayatı atlamaz' vurgusuyla Türk Telekom Prime'ın müşterilerine sunduğu avantajlar ve GB içeren tarifeler anlatılıyor.



NOBEL ÖDÜLLÜ EKONOMİST: FAİZ ENFLASYONU ARTIRIYOR

NOBEL ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz şahin faiz politikalarının enflasyonu daha da kötü bir hale getirdiğini söyledi. Columbia Üniversitesi'nde profesör olan Stiglitz, "Faiz oranlarını yükseltmek arz yönlü sorunları çözmüyor. Hatta durumu daha da kötüleştirebilir çünkü şu anda yapmak istediğimiz arz yönlü darboğazlara daha fazla yatırım yapmak ancak faiz oranlarını yükseltmek bu yatırımları yapmayı daha da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Ünlü ekonomist ev sahiplerinin kiralar yoluyla kiracılara daha yüksek faiz maliyetleri yüklediğine ve fiyat artışını tetiklediğine dair kanıtların bulunduğu ABD konut piyasasına atıf yaptı.