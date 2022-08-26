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    • Ekonomi
    • 26.08.2022 23:34
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    • 26.08.2022 23:42
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    2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 26 Ağustos Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    2015’te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000’den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?

    A) Pazartesi

    B) Salı

    C) Perşembe

    D) Cuma

    Cevap: B

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    Haberler Ekonomi 2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?
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