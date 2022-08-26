İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?