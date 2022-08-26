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    UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi ihtişamıyla dikkat çekiyor

    UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “en iyi korunan 20 kent” arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesi ihtişamıyla dikkat çekiyor. Evleri, camileri, hamam, konak, çeşme ve köprüleriyle Safranbolu sizi çağırıyor...

    Doğasında davet var

    19.Yüzyılın son dönemlerinde bugünkü ismine kavuşan Safranbolu, tarih boyunca farklı isimlerle anıldı. Safranbolu Bizans döneminde Dadybra, Selçuklular'da ise Zalifre olarak değişen adı Türk beylikleri ve Osmanlı hakimiyetiyle Borglu ve Borlu halini aldı. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, köprü gibi tarihi yapıların yanında ilçenin önemli tarihi yapıları arasında yer alan tarihi camiler ilçenin turizmine de önemli katkı sunuyor.



    3 BİN YILLIK TARİH
    Mimarileri, minareleri, kubbeleri, işlemeleri ve diğer özellikleriyle şehrin simgesi haline gelen camiler, ilginç yapılış hikayeleri ve farklı mimari özellikleriyle de merak uyandırıyor. Üzerine yerleşimin 3000 yıl öncesine dayandığı düşünülen bu yerin özellikle mimari dokusuyla artan kültürel önemi 1976 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından "Kentsel Sit Alanı" olarak koruma altına alınmasıyla vurgulanmıştır. 1994 yılında UNESCO tarafından istisnai ve evrensel kültürel varlıkları bakımından Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Koruma altındaki eser sayısı 1131'dir. Evleri mimari özellikleriyle oldukça büyük ilgi görüyor.



    AHŞAP OYMALAR VAR
    Safranbolu sınırlarına girince sıralı meşhur evler ilk başta göze çarpıyor. Evlerin birçoğu otele dönüştürülmüş. Fakat devlet koruması altında oldukları için sadece ufak çaplı tadilatlara izin veriliyor. Böylece o tarihi havayı hiç kaybetmiyor. Safranbolu evleri iki veya üç kattan oluşuyor. Giriş katlar genellikle erzak deposu olarak kullanılıyor. Bu bölümler ağustos ayında bile buz gibi soğuk oluyor. Haremlik-selamlıktan oluşan evlerin sofa denilen ortak kullanım alanında büyük bir havuz bulunuyor. Tavanlarında harika ahşap oymaların bulunduğu evlerin her köşesinde ahşap işçiliğinin en güzel örneklerini görebilirsiniz. Üstelik birbirinin güneşini kesmeyen Safranbolu evlerinin camı da diğer komşu evin camına bakmıyor. Safranbolu evleri arasında en ünlüsü. 19. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen konak, Türk kültür yapısını ve yaşam tarzını sergilemesi yönünden büyük önem taşıyor.



        TARİHİ KONAKLAR
        Safranbolu'ya gittiğinizde kalacağınız oteller aslına uygun olarak korunan tarihi konaklardan oluşuyor.



        ADRENALİN TERASI
        Karabük'ün turistik ilçelerinden biri olan hem doğal hem de tarihi güzellikleriyle ünlü Safranbolu'da Tokatlı Kanyonu üzerine yapılan Kristal Cam Teras Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekmektedir. Kanyonun üzerine kurulan cam terasın yüksekliği 80 m iken, genişliği ise 11 m'dir. Yaklaşık 75 tona kadar ağırlık taşıyabilen teras, aynı zamanda ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaktadır. Kristal Cam Teras Safranbolu'nun terasında kullanılan camlar ise 3 cm kalınlığında 3 adet camdan oluşmaktadır.

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