UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi ihtişamıyla dikkat çekiyor





AHŞAP OYMALAR VAR

Safranbolu sınırlarına girince sıralı meşhur evler ilk başta göze çarpıyor. Evlerin birçoğu otele dönüştürülmüş. Fakat devlet koruması altında oldukları için sadece ufak çaplı tadilatlara izin veriliyor. Böylece o tarihi havayı hiç kaybetmiyor. Safranbolu evleri iki veya üç kattan oluşuyor. Giriş katlar genellikle erzak deposu olarak kullanılıyor. Bu bölümler ağustos ayında bile buz gibi soğuk oluyor. Haremlik-selamlıktan oluşan evlerin sofa denilen ortak kullanım alanında büyük bir havuz bulunuyor. Tavanlarında harika ahşap oymaların bulunduğu evlerin her köşesinde ahşap işçiliğinin en güzel örneklerini görebilirsiniz. Üstelik birbirinin güneşini kesmeyen Safranbolu evlerinin camı da diğer komşu evin camına bakmıyor. Safranbolu evleri arasında en ünlüsü. 19. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen konak, Türk kültür yapısını ve yaşam tarzını sergilemesi yönünden büyük önem taşıyor.