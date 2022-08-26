DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı! 2022 Tarımsal destek ödemesi ne kadar? 756,6 milyon...

Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Tarımsal destek ödemesi ne kadar? Çiftçi destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Destek ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından ödemelerin yatmaya başladığını açıkladı. İşte detaylar...
DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarımsal destek ödemeleri 26 Ağustos 2022 tarihi itibariyle hesaplara yatmaya başladı. İşte Bakan Vahil Kirişçi'nin o açıklaması;
''756 milyon 692 bin 168 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
Hayırlı ve bereketli olsun.''
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Çiftçiler e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI