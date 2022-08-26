DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı! 2022 Tarımsal destek ödemesi ne kadar? 756,6 milyon...

Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Tarımsal destek ödemesi ne kadar? Çiftçi destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Destek ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından ödemelerin yatmaya başladığını açıkladı. İşte detaylar...