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    • Ekonomi
    • 26.08.2022 10:01
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    • 26.08.2022 10:01
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    🏡 TOKİ Kars kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Kars Sarıkamış 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube!

    TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. Bu kez Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Erenler-Tepe mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.etap 316 adet konut satışa çıkıyor. Peki TOKİ Kars kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İşte Kars Sarıkamış 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi CANLI izleme ekranı Youtube!

    🏡 TOKİ KARS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    TOKİ Batman'ın ardından bu kez de Kars'taki proje için kura çekilişi yapacak. Kars Sarıkamış 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki araştırılıyor. TOKİ'nin Youtube hesabından çekilişi canlı olarak izlemek mümkün. Peki 🏡 TOKİ Kars kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İşte detaylar...

    TOKİ KARS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kars ili Sarıkamış ilçesinde Erenler- Tepe mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.etapta 316 adet konutun anahtarlarını bugün (26 Ağustos 2022) kura çekilişi ile sahiplerine teslim edecek.

    İsim listesi açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

    Çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden yayınlanmaktadır.

    👉TOKİ KARS SARIKAMIŞ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    👉TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI
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    Haberler Ekonomi 🏡 TOKİ Kars kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Kars Sarıkamış 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube!
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