🏡 TOKİ Kars kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Kars Sarıkamış 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube!

TOKİ Batman'ın ardından bu kez de Kars'taki proje için kura çekilişi yapacak. Kars Sarıkamış 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki araştırılıyor. TOKİ'nin Youtube hesabından çekilişi canlı olarak izlemek mümkün. Peki 🏡 TOKİ Kars kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İşte detaylar...