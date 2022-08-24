Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT için tek bir formül üzerinden çalıştıklarını söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanın merakla beklediği EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili düzenleme konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun hazırlıkları yaptığını ve EYT ile ilgili düzenlemenin yıl sonuna doğru yetişeceğini söyledi.



TEK FORMÜL MASADA

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bilgin, EYT ile ilgili önlerinde bir Avrupa modeli olmadığını belirterek, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda bir EYT formülü var" dedi. Bakan yaklaşık 1.2 milyon kişiyi ilgilendiren EYT'de bir yaş sınırı olup olmayacağı ile ilgili, "bakalım" yanıtını verdi. Bakan Bilgin, "Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi.



ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin, "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu. Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine Bilgin, "Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz. Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, sözleşmeliler ile ilgili çalışmayı da eylülün ilk haftasında açıklayacaklarını belirtti.

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