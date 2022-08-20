Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.08.2022 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2022 08:55
    ABONE OL

    Evde bakım parası yattı mı, neden yatmadı? 20 Ağustos Bugün Evde bakım maaşı yatan iller FULL liste TAMAMI! 3340 oldu...

    Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Son dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım paraları yatmaya devam ediyor. Son zamla 3.340 TL ödenmeye başladı. Peki 20 Ağustos Bugün evde bakım maaşı hangi illere yattı? Evde bakım parası yattı mı, neden yatmadı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller FULL liste

    EVDE BAKIM PARASI YATTI MI, NEDEN YATMADI?

    Evde bakım parası yattı mı, neden yatmadı? 20 Ağustos Bugün evde bakım maaşı hangi illere yattı? soruları halen ödemesi yapılmaya vatandaşların gündeminde yer alıyor. 15 Ağustos 2022 tarihi itibatiyle ödenmeye başlanan destek paraları il il farklı tarihlerde yatırılıyor. Haberimizden Evde bakım maaşı yatan iller FULL listesine ulaşabilirsiniz...

    EVDE BAKIM PARASI YATTI MI, NEDEN YATMADI?

    Evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. 31 Ağustos tarihine kadar ödemeler il il yatırılmaya devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ''Her ay düzenli bir şekilde yararlanıcıların banka hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımlarının takip edildiği sistemde elektronik bir güncellemeye gidildi. Ödemeler yeni sistem üzerinden yatırılıyor.'' dedi.

    Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilin ödemeleri tamamlandı.

    ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2022?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte netlik kazandı. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a çıktı.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı bakiye sorgulama SMS yolu ile yapılıyor. "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama gerçekleştirilebiliyor.

    Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar e-devlet üzerinden şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Engelli bireyin yakını bu başvuruyu yapar.

        Başvuru için gerekli belgeler:

        Başvuru dilekçesi,

        Engelli kişinin engelli raporu,

        Engelli kişinin ve bakım verecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı, adrese dayalı sistemde hanede kimlerin yaşadığının beyanı (ikametgâh adres belgesi).

        Hanede yaşayanların gelir durumunu gösterir maaş bordrosu, varsa kira gelir beyanı, mal durumunu gösterir belgeler,

        Engelli kişiye ait iki adet resim,

        Engelli kişi okuyorsa öğrenim belgesi,

        Engelli birey için vasi kararı varsa vasi belgesi, anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı gerekmektedir. Burada boşanma gerçekleşmemiş, ebeveynlerden biri evden ayrı
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mavi Bayrak İznik’te dalgalanıyor
        Haberler Ekonomi Evde bakım parası yattı mı, neden yatmadı? 20 Ağustos Bugün Evde bakım maaşı yatan iller FULL liste TAMAMI! 3340 oldu...
            SON DAKİKA