Evde bakım parası yattı mı, neden yatmadı? 20 Ağustos Bugün Evde bakım maaşı yatan iller FULL liste TAMAMI! 3340 oldu...

Evde bakım parası yattı mı, neden yatmadı? 20 Ağustos Bugün evde bakım maaşı hangi illere yattı? soruları halen ödemesi yapılmaya vatandaşların gündeminde yer alıyor. 15 Ağustos 2022 tarihi itibatiyle ödenmeye başlanan destek paraları il il farklı tarihlerde yatırılıyor. Haberimizden Evde bakım maaşı yatan iller FULL listesine ulaşabilirsiniz...
EVDE BAKIM PARASI YATTI MI, NEDEN YATMADI?
Evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. 31 Ağustos tarihine kadar ödemeler il il yatırılmaya devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ''Her ay düzenli bir şekilde yararlanıcıların banka hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımlarının takip edildiği sistemde elektronik bir güncellemeye gidildi. Ödemeler yeni sistem üzerinden yatırılıyor.'' dedi.
Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilin ödemeleri tamamlandı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2022?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte netlik kazandı. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a çıktı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye sorgulama SMS yolu ile yapılıyor. "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama gerçekleştirilebiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar e-devlet üzerinden şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.