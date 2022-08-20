Evde bakım parası yattı mı, neden yatmadı? 20 Ağustos Bugün Evde bakım maaşı yatan iller FULL liste TAMAMI! 3340 oldu...

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI, NEDEN YATMADI?

Evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. 31 Ağustos tarihine kadar ödemeler il il yatırılmaya devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ''Her ay düzenli bir şekilde yararlanıcıların banka hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımlarının takip edildiği sistemde elektronik bir güncellemeye gidildi. Ödemeler yeni sistem üzerinden yatırılıyor.'' dedi.

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilin ödemeleri tamamlandı.