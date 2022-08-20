Emekli promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? En yüksek promosyon veren bankalar...

Emekli promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? soruları sıklıkla araştırılıyor. Promosyon tutarının 8 bin TL'ye kadar yükselmesiyle emekliler hemen banka banka araştırmaya koyuldu. Yeni kampanyalar duyuruldu ve bankalar maaşını kendi bankasına taşıyan emekli müşterilerine promosyon ödemesinin yanı sıra bir çok avantaj fırsatı da sağlamaya başladı. İşte En yüksek promosyon veren bankalar ve o avantajların detayları...
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Emekli promosyon ödeme tarihleri bankadan bankaya değişiyor. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, '' SGK Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.'' denildi.
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin TL'ye varan emekli promosyonu imkanı sunuyor.
Emekli promosyon ödemesi verne bankalar listesi;
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine Ziraat Bankası'ndan;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
AKBANK: Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üstünde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Hem de en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.