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    • Ekonomi
    • 20.08.2022 09:13
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    • 20.08.2022 09:13
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    Emekli promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? En yüksek promosyon veren bankalar...

    Emekli promosyon ödemeleri yatıyor... Bankalar güncellemeye gitti ve yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Yeni emekli olacaklar ve maaşını taşımak isteyen vatandaşlar en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Peki Emekli promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? ING, TEB, FİBA, Halkbank, Ziraat Bankası...

    Emekli promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Emekli promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? soruları sıklıkla araştırılıyor. Promosyon tutarının 8 bin TL'ye kadar yükselmesiyle emekliler hemen banka banka araştırmaya koyuldu. Yeni kampanyalar duyuruldu ve bankalar maaşını kendi bankasına taşıyan emekli müşterilerine promosyon ödemesinin yanı sıra bir çok avantaj fırsatı da sağlamaya başladı. İşte En yüksek promosyon veren bankalar ve o avantajların detayları...

    EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli promosyon ödeme tarihleri bankadan bankaya değişiyor. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, '' SGK Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.'' denildi.

    EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin TL'ye varan emekli promosyonu imkanı sunuyor.

    Emekli promosyon ödemesi verne bankalar listesi;

    ZİRAAT BANKASI

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine Ziraat Bankası'ndan;

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

    AKBANK: Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üstünde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Hem de en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.

        HALKBANK

        1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

        VAKIFBANK

        1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

        1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,
        1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,
        2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL
        3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        ING

        3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.

        YAPI KREDİ

        3 yıllık taahhütle, aylığı 1 bin 499 TL'ye kadar olanlar için 4 bin 850 TL, bin 500 TL-2 bin 499 TL arasına 6 bin TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri için 7 bin 250 TL promosyon ödeniyor. 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 100 TL ek nakit ödül alabiliyor. İlk kez kredi kartı alan veya promosyon tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanyadan sonra toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon alıyor. Böylece promosyon miktarı 7 bin 500 liraya ulaşabiliyor.

        GARANTİ BBVA

        3 yıllık taahhüt karşılığında bin 500 TL'ye aylık alanlar 4 bin 850 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasına 6 bin TL, 2 bin TL ve üstüne 7 bin 250 TL nakit promosyon veriliyor. Banka, paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle, maaşın tamamını tek tuşla ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için yüzde 2,64'ten başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Taahhüdün bozulması halinde nakit promosyon, yine gün esasıyla geri isteniyor.

        İŞ BANKASI

        Mevcut maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), aylıklarına göre 5 bin TL'ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL'ye varan Pazarama MaxiPuan'ı tanımlanıyor.

            AKBANK

            Emekli aylıklarını 3 yıllığına buraya taşıyanlar, bin 499 liraya kadar 4 bin 650 TL, bin 500 TL 2 bin 499TL arası için 5 bin 800 TL, 2.500 TL ve üzeri için 7 bin lira nakit promosyon alıyor. Ayrıca 2 ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamalarına da 500 liraya kadar chip-para ödemesi yapılıyor.

            FİBA

            Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:
            1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar olan emekliler için 500 TL,
            1.500 - 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında olan emekliler için 625 TL,
            2.500 TL ve daha fazla olan emekliler için 750 TL.

            QNB FİNANSBANK

            QNB Finansbank, 5000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4650 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 7000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

            ŞEKERBANK

            Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyanlara 2000 TL'ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1499 TL'ye kadar maaş alanlara 1500 TL, 1500 TL-2499 TL aralığında maaş alanlara 1750 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

            DENİZBANK

            Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.
            Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

            TÜRKİYE FİNANS

            Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

            36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans'tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2250 TL'ye kadar, 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3000 TL'ye kadar, 2500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.
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            Haberler Ekonomi Emekli promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? En yüksek promosyon veren bankalar...
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