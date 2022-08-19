"Planlı Alanların İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle boş ofisler konut oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için her adımı attıklarını vurgulayarak, "Planlı Alanların İmar Yönetmeliği'nde yaptığımız değişiklik sayesinde İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek" ifadelerini kullandı. Yapılan düzenlemeye göre, ticaret ve konut parsellerinde iskan almış veya inşa aşamasında olan ve ofis olarak kullanılan bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımının yüzde 80'i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkan sağlanacak. Barış ŞİMŞEK



MERKEZ'DEN FAİZDE 1 PUAN İNDİRİM

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'ten 13'e indirdi. Açıklamada, "Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir" denildi.



BORSA 3 BİNİ GEÇTİ

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 3 bin puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. BIST 100 endeksi rekor işlem hacmi ile yüzde 1.34 değer kazanarak, 3.020,01 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



ÜRETİCİDEN SÜTTE FAHİŞ FİYAT TEPKİSİ

Üretıciler, markette sütün daha uygun fiyatlı satılması gerektiğine dikkat çekti. SÜTBİR Başkanı Tevfik Keskin, "Üretici, sütü her türlü masrafından sonra 7.5 liraya satıyor. Sanayiciden markete giden süt 15-16 liraya satılıyor. Arada yüzde 100 fark var. Sanayicinin maliyetleri bizden fazla mı da bu kadar fark koyuluyor? Maliyetlerinin arttığını iddia eden sanayiciler kârını 1 yılda 5'e katladı" diye konuştu. Barış ŞİMŞEK



EKMEK ÜRETİCİSİNE KORUMA KALKANI

Ticaret Bakanlığı, iki önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Büyük ölçekli perakende işletmeler ve tedarikçilerce ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarı, tarife fiyatının en az yüzde 80'i olarak uygulanacak. Diğer düzenleme ise AVM'lerde kiracı ve kiraya veren ilişkisi çerçevesinde alışveriş merkezinin muhtelif giderlerinden kaynaklanan sorunları kökten çözecek.

Barış ŞİMŞEK



TANESİ 2 TL

Malatya'da yetiştirilen organik gün kurusu kayısıların tanesi 2 liraya satılıyor. Üretici Abdullah Kılıçer, yetiştirdiği kaba aşı gün kurusu birinci kalite kayısıların kilogram fiyatının 120 lira olduğunu söyledi. Kayısıların 60 adedi 1 kilogram gelirken, tanesinin fiyatı ise 2 liraya geliyor.



İHRACATTA VERİLEN DESTEKLER ARTIRILDI

Hükümet, ihracat hedefleri kapsamında sanayiciye verilen desteklerde artışa gitti. Bu kapsamda tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar yükseltildi. Ayrıca şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yıllık 4 milyon liraya kadar desteklenecek. Barış ŞİMŞEK



SAĞLIK TURİZMİNDE ROTA 5 MİLYAR DOLAR

THY ile Hizmet İhracatçıları Birliği arasında, Türkiye varışlı sağlık turistlerine uygun koşullarda ulaşım imkanı sağlanması amacıyla 'iyi niyet anlaşması' imzalandı. Sağlık turizminde Türkiye'nin gelirini 2023'te 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen anlaşmaya ilişkin HİB Başkanı ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "İşbirliği Türkiye'de şifa bulanların katlanarak artmasına hizmet edecektir" dedi.



'YILIN EN İYİ BANKASI ÖDÜLÜ HALKBANK'IN

Halkbank, Stevie Awards organizasyonunun ödül programı olan 'International Business Awards'ta 2021'de olduğu gibi bu yıl da hem bankacılık sektöründe hem de finansal hizmetler alanında Altın Ödüle hak kazanarak, 'Yılın En İyi Bankası' seçildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 'Bankacılık Sektöründe Yılın Yöneticisi' Altın Ödülü'ne layık görüldü.

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