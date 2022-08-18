Borsa İstanbul tarihinde bir ilk! O seviyeyi yıktı geçti! 1 yılda yüzde 177 yükseliş

3000 PUAN DA AŞILDI

Borsa İstanbul'daki tarihi yükseliş serisi yılbaşından önce de sonrasında da devam etti. 2022 yılının ilk işlem gününe 1871 puandan başlayan Borsa İstanbul bugün 3007 puana kadar yükseldi ve son 8 ayda yüzde 61 oranında değer kazanmış oldu.

Son bir yıla baktığımızda da BİST endeksi yüzde 177 oranında oranında prim yapmış oldu.