Borsa İstanbul tarihinde bir ilk! O seviyeyi yıktı geçti! 1 yılda yüzde 177 yükseliş

Borsa İstanbul her gün rekorlarına bir yenisini daha ekliyor. Güçlü yükselişle yatırımcıların güvenini tam olarak arkasına alan Borsa İstanbul, şirketlerin de güçlü kârlılıklarıyla göz dolduruyor. Borsa İstanbul güne 2979 puandan başladı. Gün içinde en yüksek 3007 puan seviyesine kadar çıktı.
3000 PUAN DA AŞILDI
Borsa İstanbul'daki tarihi yükseliş serisi yılbaşından önce de sonrasında da devam etti. 2022 yılının ilk işlem gününe 1871 puandan başlayan Borsa İstanbul bugün 3007 puana kadar yükseldi ve son 8 ayda yüzde 61 oranında değer kazanmış oldu.
Son bir yıla baktığımızda da BİST endeksi yüzde 177 oranında oranında prim yapmış oldu.
ŞİRKETLER REKOR KÂR AÇIKLIYOR
Borsa İstanbul'a kote şirketler büyük kârlar açıklamaya başladı. Tarihi yüksek ciro ve kârlara ulaşan şirketlerin hisselerine yatırımcılar tasarruflarını yönlendirmeye başladı. Hem yükselişten hem de kârdan temettü geliri elde edecek olan yatırımcılar paralarını katlamaya devam ediyor.