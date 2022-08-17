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    Türkiye'nin doğa harikası koyları keşfedilmeyi bekliyor! İşte tatil için gezilecek 5 koy

    Türkiye’nin doğa harikası koyları hem muhteşem denizi hem sakinliğiyle cezbediyor. Akdeniz’de de doğa harikası pek çok koy keşfedilmeyi bekliyor. İşte tatil için rotayı Akdeniz’e çevirenlerin gezebileceği 5 koy...

    5’i bir yerde

    ADRASAN KOYU
    Kilometre uzunluğundaki kumsalı ve bozulmamış doğasıyla Antalya'nın favori koyları arasında. Denizinin sığ ve kumlu olması çocuklu aileleri cezberken, açık deniz ve rüzgarlara karşı korunaklı olmasıyla da tekneler için doğal liman olma özelliğini taşıyor. Koy, 25 metrelik su altı görüş mesafesi ile dalış tutkunları için de ideal.



    SAZAK KOYU
    Çıralı ve Adrasan'dan 1 saatlik tekne yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Antalya'nın Sazak Koyu, durgun ve masmavi deniziyle adeta saklı bir cennet. Koyda denizin tadını çıkardıktan sonra doğa yürüyüşüne çıkabilir, tepelerden manzarayı izleyebilirsiniz.



    PHASELIS KOYU
    Sakin, sığ ve kumluk bir deniz arayışında olanlar için Phaselis Koyu oldukça elverişli. Antalya'daki çoğu koy gibi antik çağlardan izler taşıyan Phaselis, tertemiz deniziyle Kemer'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çam ağaçlarıyla kaplı yemyeşil doğaya sahip koyda kamp da yapabilirsiniz.



        KLEOPATRA KOYU
        Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki plajı ve altın renkli kumlarıyla sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin de en önemli koylarından. Alanya'daki tarihi yarımadanın batısında yer alan mavi bayraklı Kleopatra Plajı, berrak sularıyla denizin dibindeki doğal güzellikleri izlemenize olanak sağlıyor. Koy, her yıl çok sayıda turist ağırlıyor.



        KEKOVA KOYU
        İnce ve uzun bir kayalık ada olan Kekova, Kaleköy ve Üçağız köylerinin açıklarında yer alıyor. Bizans Dönemi'ne ait bazilikası, arkeolojik kalıntıları ve batık şehriyle Kekova Adası, 1990'dan bu yana koruma altında olduğu için Kekova Sit Alanı olarak da bilinmekte. Dalış turizmi için de ideal.

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        Haberler Ekonomi Türkiye'nin doğa harikası koyları keşfedilmeyi bekliyor! İşte tatil için gezilecek 5 koy
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