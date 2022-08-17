Türkiye'nin doğa harikası koyları keşfedilmeyi bekliyor! İşte tatil için gezilecek 5 koy





KEKOVA KOYU

İnce ve uzun bir kayalık ada olan Kekova, Kaleköy ve Üçağız köylerinin açıklarında yer alıyor. Bizans Dönemi'ne ait bazilikası, arkeolojik kalıntıları ve batık şehriyle Kekova Adası, 1990'dan bu yana koruma altında olduğu için Kekova Sit Alanı olarak da bilinmekte. Dalış turizmi için de ideal.

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