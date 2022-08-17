Türkiye'nin doğa harikası koyları keşfedilmeyi bekliyor! İşte tatil için gezilecek 5 koy

ADRASAN KOYU
Kilometre uzunluğundaki kumsalı ve bozulmamış doğasıyla Antalya'nın favori koyları arasında. Denizinin sığ ve kumlu olması çocuklu aileleri cezberken, açık deniz ve rüzgarlara karşı korunaklı olmasıyla da tekneler için doğal liman olma özelliğini taşıyor. Koy, 25 metrelik su altı görüş mesafesi ile dalış tutkunları için de ideal.
PHASELIS KOYU
Sakin, sığ ve kumluk bir deniz arayışında olanlar için Phaselis Koyu oldukça elverişli. Antalya'daki çoğu koy gibi antik çağlardan izler taşıyan Phaselis, tertemiz deniziyle Kemer'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çam ağaçlarıyla kaplı yemyeşil doğaya sahip koyda kamp da yapabilirsiniz.