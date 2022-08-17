İnsansı robotlar yeni yetenekler sağlayacak yazılım ve tasarımlara sahip olmaya başladı

İnsansı robotlar, farklı bir yetenekler kazanmasını sağlayacak yazılım, güç ve tasarımlara sahip olmaya başladı. Akıllı telefonların uygulama yüklenir gibi insansı robotların yeteneklerini geliştireceğini görüyoruz. Geçen yıl tanıtılan dört bacaklı robot Cyberdog'a katılan Xiaomi'nin Cyber serisinin en yeni üyesi CyberOne, gelişmiş kollar ve bacaklarla donatıldı. İki ayağı üzerinde dengeli bir şekilde duran yeni CyberOne, maksimum 300 NM torka ulaşıyor. Robot, insan duygularını algılama, gelişmiş görme yetenekleri ve diğer gelişmiş özelliklerinin yanı sıra gerçek dünyanın üç boyutlu sanal yapılandırmasını oluşturmasına olanak tanıyan işlevselliğini de taşıyor.
2 AYAKLI İNSANSI ROBOT
177 cm boyunda ve 52 kilo ağırlığında olan insansı robot CyberOne'ın kol açıklığı 168 cm. Dört bacaklı robotla karşılaştırıldığında, mekanik olarak oldukça karmaşık bir yapıya sahip ve daha güçlü motorlar, daha fazla serbestlik derecesi ve karmaşık insansı iki ayaklı kontrol algoritmaları gerektiriyor. CyberOne, 21 dereceye kadar hareket serbestliğini destekliyor ve her bir serbestlik derecesi için 0,5 milisaniyelik gerçek zamanlı yanıt hızına ulaşıyor. Bu, insan hareketlerini tam olarak simüle etmesine olanak tanıyor. Robotun hareket performansı, her bir ortak motorun performansına bağlı. Bileşenlerin boyunu büyütmeden daha fazla kinetik enerji üretilmesi gerektiğinden, bu tür motorların üretimi son derece yüksek teknoloji gerektiriyor.
ÖZEL MOTOR GELİŞTİRDİ
Xiaomi, CyberOne'ın üst uzuvlarında esneklik sağlamak için üst uzuv eklemleri için 30 Nm'ye kadar nominal çıkış torku sağlayan, 500 gr ağırlığında bir motor geliştirdi. Kalça eklemi motoru da benzer şekilde 300 Nm'ye kadar anlık tepe torku sağlayabiliyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği insansı iki ayaklı kontrol algoritması sayesinde CyberOne'ın yürüme duruşu doğal ve dengeli olacak şekilde programlandı. CyberOne, tek elle 1.5 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.