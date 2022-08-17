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    İnsansı robotlar yeni yetenekler sağlayacak yazılım ve tasarımlara sahip olmaya başladı

    İnsansı robotlar yeni işe uyumlarını sadece bir yazılım güncellemesi ile yapabilecek. Artık robot çalışanlar için yazılım güncellemesiyle basit modüllerle farklı işler için kullanılacak...

    Deneyimli robot aranıyor

    İnsansı robotlar, farklı bir yetenekler kazanmasını sağlayacak yazılım, güç ve tasarımlara sahip olmaya başladı. Akıllı telefonların uygulama yüklenir gibi insansı robotların yeteneklerini geliştireceğini görüyoruz. Geçen yıl tanıtılan dört bacaklı robot Cyberdog'a katılan Xiaomi'nin Cyber serisinin en yeni üyesi CyberOne, gelişmiş kollar ve bacaklarla donatıldı. İki ayağı üzerinde dengeli bir şekilde duran yeni CyberOne, maksimum 300 NM torka ulaşıyor. Robot, insan duygularını algılama, gelişmiş görme yetenekleri ve diğer gelişmiş özelliklerinin yanı sıra gerçek dünyanın üç boyutlu sanal yapılandırmasını oluşturmasına olanak tanıyan işlevselliğini de taşıyor.



    2 AYAKLI İNSANSI ROBOT
    177 cm boyunda ve 52 kilo ağırlığında olan insansı robot CyberOne'ın kol açıklığı 168 cm. Dört bacaklı robotla karşılaştırıldığında, mekanik olarak oldukça karmaşık bir yapıya sahip ve daha güçlü motorlar, daha fazla serbestlik derecesi ve karmaşık insansı iki ayaklı kontrol algoritmaları gerektiriyor. CyberOne, 21 dereceye kadar hareket serbestliğini destekliyor ve her bir serbestlik derecesi için 0,5 milisaniyelik gerçek zamanlı yanıt hızına ulaşıyor. Bu, insan hareketlerini tam olarak simüle etmesine olanak tanıyor. Robotun hareket performansı, her bir ortak motorun performansına bağlı. Bileşenlerin boyunu büyütmeden daha fazla kinetik enerji üretilmesi gerektiğinden, bu tür motorların üretimi son derece yüksek teknoloji gerektiriyor.



    ÖZEL MOTOR GELİŞTİRDİ
    Xiaomi, CyberOne'ın üst uzuvlarında esneklik sağlamak için üst uzuv eklemleri için 30 Nm'ye kadar nominal çıkış torku sağlayan, 500 gr ağırlığında bir motor geliştirdi. Kalça eklemi motoru da benzer şekilde 300 Nm'ye kadar anlık tepe torku sağlayabiliyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği insansı iki ayaklı kontrol algoritması sayesinde CyberOne'ın yürüme duruşu doğal ve dengeli olacak şekilde programlandı. CyberOne, tek elle 1.5 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.



        BAĞLANTILI DÜNYA HAZIRLIKLARI
        Cyberone'ın geliştirilmesi, Xiaomi'nin tek bir noktada merkezlenmiş bir teknolojik ekosistem tasarlama ve bunu daha önce görülmemiş şekillerde dünyaya bağlama hedefinin bir simgesi olarak öne çıkıyor. Akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve akıllı evlerden akıllı üretime, akıllı elektrikli araçlara ve biyonik robotlara uzanan Xiaomi, insanları ve dünyayı birbirine daha iyi bir şekilde bağlamak için sürekli olarak çeşitli senaryolar dahilinde yenilikleri araştırarak ve genişleterek sürekli gelişen bir Xiaomi Teknoloji Ekosferi oluşturuyor.



        ÜÇ BOYUTLU ALGILIYOR
        İnsansı robotlar, görüş yeteneklerini kullanarak çevrelerini işliyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Mi-Sense derinlik görüş modülü ve yapay zeka etkileşim algoritması ile donatılan CyberOne, etrafını üç boyutlu olarak algılamanın yanı sıra kişileri, jestleri ve ifadeleri tanıyabiliyor ve yalnızca çevresini görmekle kalmıyor aynı zamanda işleyebiliyor. Robot, 85 türde çevresel sesi ve 45 farklı insan duygusunu tanıyabiliyor.



        YENİ NESİL TÜM TEKNOLOJİLER VAR
        Cyberone'ın araştırma ve geliştirme süreci, biyonik algı ve biliş, biyomekatronik, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve görsel navigasyon dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden en son teknolojileri bir araya getirdi. Bu teknolojik atılımların aynı zamanda gelişmiş mekanik performansa sahip endüstriyel robotlar, duygu tanıma özelliğine sahip refakatçi robotlar, büyük veri ve bulut bilişimle çalışan kamu hizmeti robotları gibi diğer alanlarda daha fazla uygulama senaryosunu hayata geçirmesi bekleniyor. CyberOne'da kullanılan teknolojiler, gelecekte daha fazla Xiaomi ürününde de kullanılacak.



            ÜRETİMDE YÜKÜ ONLAR TAŞIYACAK
            Otomasyon endüstrisinde CNC kontrolör, robot ve makinelerin geliştirilmesine öncülük eden FANUC, CRX-10iA/L robotuna entegre edilen 3DV serisi üç boyutlu kameranın genişletilmiş görüş alanına sahip yapısıyla üretim sisteminin yükünü hafifletiyor. Endüstriyel kullanım için tasarlanmış 3DV/400 kamera, robotlara görme işlevi kazandırırken, dağınık besleme sistemlerinde parça almabırakma işlemlerini otonomlaştırıyor. Tüm ürün gamında uygulanabilir sürekli iyileştirmeler yapmayı sürdüren Japonya merkezli FANUC, entegre görüntü işleme çözümlerinden 3DV/400 modelinin yer aldığı CRX-10iA/L robotla üst düzey entegrasyon ve kısa sürede görüntü işleme gerçekleştiriyor. 3DV serisi üç boyutlu kamerasının kompakt yapısı ve kolay programlanabilme özelliği ile öne çıkıyor. Görüntü işleme sistemi sayesinde üretim hatlarında meydana gelen duruşları ciddi oranda azaltan CRX-10iA/L, bunun yanı sıra üretim kalitesini de artırıyor.



            ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYOR
            Kolaboratif robot olduğu için güvenlik kafesi gerektirmeyen 5, 10, 20 ve 25 kg taşıma kapasitesine sahip 5 farklı modelin yer aldığı CRX serisi robotlara entegre edilen 3D kameralar, sistemi kurarken ve yüklerken zaman kazandırıyor. Doğrudan robot kontrolcüsüne bağlanarak robot CPU'su tarafından işlenen sensör sayesinde de 3D nokta bulutuna dönüştürülen görüntü bilgisine ulaşılabiliyor. '3D-Anlık Hareket' özelliğiyle robotun hareket halindeyken anlık görüntüsü alınırken bu da bütünleşik olmayan görüntü sistemlerine göre avantaj yaratıyor. CRX-10iA/L'de tüm görüntüler hareket halindeyken çekildiğinden dolayı uygulamada ciddi anlamda zaman tasarrufu elde ediliyor. 2 boyutlu kameralara ek derinlik algılama ile binpicking işlemleri, CRX-10iA/L ile daha kararlı ve hızlı çalışırken günümüz üretim sistemlerinin yükünü hafifletiyor.



            GÖRÜNTÜLERİ BİRLEŞTİRİYOR
            Robotlar ile birlikte kullanılan endüstriyel kameralarda fark yaratan 'Stitch Özelliği', alan olarak büyük veya daha eksiksiz bir 3D nokta bulutu yapmak için ayrı ayrı görüntüleri birleştirmeyi içeriyor. Bunun yanı sıra yere düşen küçük parçaları tespit edip görüntüsünü işleyerek üretimdeki aksamaların önüne geçiyor. Stitch fonksiyonu; büyük paletlerde olduğu gibi daha geniş bir görüş alanı gerektiğinde veya tamamlanmış bir 3D görüntü gerektiğinde aktive edilebiliyor.



                BAĞLANTILI HAYATIN YAPAY SİNİR AĞI 5G TEKNOLOJİSİ
                5G teknolojisi geleceğin teknolojilerinde bağlantıyı sağlayan yapay sinir ağları gibi çalışmaya devam edecek. Telekom şirketleri endüstriyel dönüşümde 5G deneyimleriyle öne çıkacak. İsveçli Net Insight firması ile 5G senkronizasyon çözümleri konusunda daha önce imzaladıkları anlaşma ile önemli bir pazara girmiş bulunduklarını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, hızla büyümekte olan 5G senkronizasyon pazarının 2027 yılında 1.5 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu vesileyle, mobil operatör Three Sweden'ın, Türk Telekom ve Net Insight tarafından geliştirilen 5G senkronizasyon çözümü için Net Insight ile anlaştığını paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın alma, ürünün pazardaki rekabet gücünü ve görünürlüğünü teyit ederken, Net Insight ve Türk Telekom'un senkronizasyon alanında ana teknolojilerini, uzmanlıklarını ve deneyimlerini kullanmak üzere yaptıkları iş birliğinin meyvelerini vermeye başladığını da gösteriyor. Ürünün kullanımını Türk Telekom ve Three Sweeden'ın yanı sıra farklı coğrafyalardaki başka operatörlerin şebekelerinde yaygınlaştırmak üzere çalışmalar sürüyor. Türk Telekom olarak 5G teknolojilerinde uluslararası iş birliklerimize büyük değer veriyoruz. Bu anlaşma, ileri teknoloji ve üst düzey çözümler üretme ve bunların etrafında sağlam ortaklıklar kurarak finansal değer yaratma kabiliyetimizi destekliyor." (Timur SIRT)

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                Haberler Ekonomi İnsansı robotlar yeni yetenekler sağlayacak yazılım ve tasarımlara sahip olmaya başladı
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