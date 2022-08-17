İnsansı robotlar yeni yetenekler sağlayacak yazılım ve tasarımlara sahip olmaya başladı





BAĞLANTILI HAYATIN YAPAY SİNİR AĞI 5G TEKNOLOJİSİ

5G teknolojisi geleceğin teknolojilerinde bağlantıyı sağlayan yapay sinir ağları gibi çalışmaya devam edecek. Telekom şirketleri endüstriyel dönüşümde 5G deneyimleriyle öne çıkacak. İsveçli Net Insight firması ile 5G senkronizasyon çözümleri konusunda daha önce imzaladıkları anlaşma ile önemli bir pazara girmiş bulunduklarını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, hızla büyümekte olan 5G senkronizasyon pazarının 2027 yılında 1.5 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu vesileyle, mobil operatör Three Sweden'ın, Türk Telekom ve Net Insight tarafından geliştirilen 5G senkronizasyon çözümü için Net Insight ile anlaştığını paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın alma, ürünün pazardaki rekabet gücünü ve görünürlüğünü teyit ederken, Net Insight ve Türk Telekom'un senkronizasyon alanında ana teknolojilerini, uzmanlıklarını ve deneyimlerini kullanmak üzere yaptıkları iş birliğinin meyvelerini vermeye başladığını da gösteriyor. Ürünün kullanımını Türk Telekom ve Three Sweeden'ın yanı sıra farklı coğrafyalardaki başka operatörlerin şebekelerinde yaygınlaştırmak üzere çalışmalar sürüyor. Türk Telekom olarak 5G teknolojilerinde uluslararası iş birliklerimize büyük değer veriyoruz. Bu anlaşma, ileri teknoloji ve üst düzey çözümler üretme ve bunların etrafında sağlam ortaklıklar kurarak finansal değer yaratma kabiliyetimizi destekliyor." (Timur SIRT)

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