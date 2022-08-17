2.el ataç piyasası mercek altında! 100 bin kışı Radar'a takıldı





GASTRONOMİ BULUŞMASI

Uluslararası GastroAntep Festivali'nin dördüncüsü bu yıl, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ile işbirliği içinde, 15-18 Eylül'de gerçekleşecek. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde festivalin detaylarını aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ekonomiye büyük katkısı olacak. Bu yıl festival kapsamında 5 milyon ziyaretçi bekliyoruz" dedi. Gaziantep'in UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına girmesinin uzun bir süreç olduğunu belirten Şahin, "Ama başardık ve çok farklı bir noktaya getirdik. Bu yılki tema sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir kalkınma için gastronomi" diye konuştu. Festival Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, öğrenciler, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Ayşenur YILDIZ



SAĞLIKÇILARA İYİ HABER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde asistanların nöbet sayılarının 8'i aşmayacağını söyledi. Asistan hekimleri sevindirecek yeni yönetmeliğin haftaya yayımlanacağını açıklayan Bakan Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılacağını da anımsatarak, şunları kaydetti: "İntern arkadaşlarımız 'niye halen bu bize ödenmiyor' diyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda, iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, Meclis'in iradesi en erken dönemde devreye girecek."



6 AY/6 BİN KM FRENİ

Ticret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, ikinci el kara taşıtı ticareti yapanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce yapamayacak. Bu düzenlemeden önce tescil edilenler ise 15 Eylül 2022'ye kadar pazarlanabilecek ya da satılabilecek. Nihai tüketicilerin yaptığı satışların (bir takvim yılı içinde 3'ten fazla satış yapanlar hariç) düzenleme dışında olacağı belirtildi.



KALYON HOLDİNG'DEN CHP'YE YALANLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Kalyon Holding ile ilgili "Kalyon PV güneş paneli fabrikasının yüzde 50 hissesi yabancılara satıldı" iftirasına cevap geldi. Şirket açıklamasında,"Fabrikamız Kalyon PV'de bahsedildiği gibi herhangi bir yurt dışı ortaklığımız bulunmadığını, tamamı Kalyon Holding'e ait olan bu iştirake kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve istihdama daha çok katkı sağlamaya devam ettiğimizi, projemizde kullanılan teşviklerin diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı olduğunu, ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisnanın olmadığını açık ve net olarak belirtmek isteriz" denildi. Ayrıca yaşanan süreç detayları ile anlatılarak ortaya atılan iddiaların hem geleneksel hem de sosyal medyada Kalyon Holding'e itibar suikastı amacı taşıdığının altı çizildi.

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