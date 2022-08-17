2.el ataç piyasası mercek altında! 100 bin kışı Radar'a takıldı

Ticaret Bakanlığı'nın motorlu araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışına sınırlama getiren uygulaması yürürlüğe girerken, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına neden olanlara yönelik denetim de devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin kişi Bakanlığımızın RADAR sistemine takıldı" dedi.
7 KAT CİRO
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, indirimli satış kampanyasının ilk gününde, yaklaşık 7 kat ciroya ulaştı. Normal günde cirosu yaklaşık 20 milyon lira dolaylarında olan Tarım Kredi, 1 günde 130 milyon liralık satış rakamını aştı. Tarım Kredi de "Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı ile başlattığı indirim kampanyasının, daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor" açıklaması yaptı. Barış ŞİMŞEK
GASTRONOMİ BULUŞMASI
Uluslararası GastroAntep Festivali'nin dördüncüsü bu yıl, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ile işbirliği içinde, 15-18 Eylül'de gerçekleşecek. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde festivalin detaylarını aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ekonomiye büyük katkısı olacak. Bu yıl festival kapsamında 5 milyon ziyaretçi bekliyoruz" dedi. Gaziantep'in UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına girmesinin uzun bir süreç olduğunu belirten Şahin, "Ama başardık ve çok farklı bir noktaya getirdik. Bu yılki tema sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir kalkınma için gastronomi" diye konuştu. Festival Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, öğrenciler, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.
Ayşenur YILDIZ
SAĞLIKÇILARA İYİ HABER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde asistanların nöbet sayılarının 8'i aşmayacağını söyledi. Asistan hekimleri sevindirecek yeni yönetmeliğin haftaya yayımlanacağını açıklayan Bakan Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılacağını da anımsatarak, şunları kaydetti: "İntern arkadaşlarımız 'niye halen bu bize ödenmiyor' diyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda, iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, Meclis'in iradesi en erken dönemde devreye girecek."
6 AY/6 BİN KM FRENİ
Ticret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, ikinci el kara taşıtı ticareti yapanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce yapamayacak. Bu düzenlemeden önce tescil edilenler ise 15 Eylül 2022'ye kadar pazarlanabilecek ya da satılabilecek. Nihai tüketicilerin yaptığı satışların (bir takvim yılı içinde 3'ten fazla satış yapanlar hariç) düzenleme dışında olacağı belirtildi.
KALYON HOLDİNG'DEN CHP'YE YALANLAMA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Kalyon Holding ile ilgili "Kalyon PV güneş paneli fabrikasının yüzde 50 hissesi yabancılara satıldı" iftirasına cevap geldi. Şirket açıklamasında,"Fabrikamız Kalyon PV'de bahsedildiği gibi herhangi bir yurt dışı ortaklığımız bulunmadığını, tamamı Kalyon Holding'e ait olan bu iştirake kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve istihdama daha çok katkı sağlamaya devam ettiğimizi, projemizde kullanılan teşviklerin diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı olduğunu, ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisnanın olmadığını açık ve net olarak belirtmek isteriz" denildi. Ayrıca yaşanan süreç detayları ile anlatılarak ortaya atılan iddiaların hem geleneksel hem de sosyal medyada Kalyon Holding'e itibar suikastı amacı taşıdığının altı çizildi.