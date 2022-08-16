İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe oranla düşüşe geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı, 2022'nin ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0.4 puan azalarak yüzde 10.6 oldu. İlk çeyrek sonunda 3 milyon 697 bin olan işsiz sayısı, ikinci çeyrekte 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bine geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı da ilk çeyrek sonuna göre 0.4 puan azalarak yüzde 20.3'e indi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiye çıktı.