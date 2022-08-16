İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe oranla düşüşe geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı, 2022'nin ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0.4 puan azalarak yüzde 10.6 oldu. İlk çeyrek sonunda 3 milyon 697 bin olan işsiz sayısı, ikinci çeyrekte 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bine geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı da ilk çeyrek sonuna göre 0.4 puan azalarak yüzde 20.3'e indi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiye çıktı.
2. EL OTODA YENİ DÖNEM
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.
İSTANBUL HAVALIMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama bin 332 uçuşla birinci sırada yer aldı. Türk Hava Yolları ise günlük ortalama bin 488 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen havayolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.