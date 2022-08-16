Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe oranla düşüşe geçti!

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı, 2022'nin ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre düşüşe geçti. İşte sizler için derlediğimiz 16 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    765 bin kişiye iş

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı, 2022'nin ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0.4 puan azalarak yüzde 10.6 oldu. İlk çeyrek sonunda 3 milyon 697 bin olan işsiz sayısı, ikinci çeyrekte 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bine geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı da ilk çeyrek sonuna göre 0.4 puan azalarak yüzde 20.3'e indi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiye çıktı.



    2. EL OTODA YENİ DÖNEM
    İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

    İSTANBUL HAVALIMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
    İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama bin 332 uçuşla birinci sırada yer aldı. Türk Hava Yolları ise günlük ortalama bin 488 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen havayolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yaşa takılanlara ’borçlanma’ formülü
    Haberler Ekonomi İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe oranla düşüşe geçti!
        SON DAKİKA