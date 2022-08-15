Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde 30'a aşkın üründe indirim başlıyor





DİĞERLERİ TAKİP ETMELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıldığını belirterek, "Bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz" dedi.

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