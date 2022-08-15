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    Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde 30'a aşkın üründe indirim başlıyor

    Hükümetin gıda fiyatlarında gerçekleştirdiği indirim hamlelerine bir yenisi ekliyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde 30’u aşkın temel tüketim ürününde fiyatlar bugünden itibaren indirimli....

    1400 markette indirim başlıyor

    Hükümetin gıda fiyatlarında gerçekleştirdiği indirim hamlelerine bir yenisi ekliyor. Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında gerçekleştirdiği yüzde 25 indirimin ardından bugün de Tarım Kredi marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçiliyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden geçen hafta yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılacağı belirtilmişti.



    33 ÜRÜNÜ KAPSIYOR
    Bin 400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin ürünlerini tüketicilerle buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidilecek. Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ivedilikle, bulunmayanlarda ise gerekli hazırlığın yapılmasıyla paketli olarak indirimli şekilde satışa sunulacak.



    DİĞERLERİ TAKİP ETMELİ
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıldığını belirterek, "Bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde 30'a aşkın üründe indirim başlıyor
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