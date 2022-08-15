Dolandırıcıların yeni oyunu! Boş daireyi kiraya veriyorlar

Dolandırıcıların boş gördükleri evlerin kapısını çilingir yardımıyla açtıklarını ve ev sahibinin bilgisi olmadan başka birine kiraladıklarını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; "Olay asayiş problemine dönüştü. Ev sahibi dairesini boş bırakıp gidiyor. 6 ay, 1 sene kadar da evine uğramıyor. Daha sonra bir geliyor ki evinde kiracı var. O kiracıyı çıkartana kadar da uğraşıyor" dedi. Ev sahiplerinin boş evlerine perde takmalarını öneren Şahin, "Bir evin tapusu, kira kontratının arkasına iliştirilmeden o kontratın geçersiz olduğuna dair bir yönetmelik, bir yasa çı



TÜRKİYE ÇİP KRİZİNE KARŞI HAZIRLIKLI

'Çip' krizinin Türkiye'yi etkilememesi için önemli adımlar atıldı. Savunma sanayi ürünlerinde kullanılan çipler TÜBİTAK'ın Gebze'deki yerleşkesinde yıllardır yerli imkanlarla üretiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da "Çip alanında önemli çalışmalar var. Ankara'da yer ayrıldı" demişti. Betül USTA



İŞYERİ HEKİMLERİNE YARGITAY'DAN MÜJDE

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işyeri hekimlerini ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; işyeri hekiminin iş sözleşmesinin; hizmetin ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alınacağı gerekçesi ile feshedilmesinin geçerli nedene dayalı bir fesih olmadığına hükmetti.kmalı" dedi. Şahin, dolandırıcıların boş evlerin dışında içerisinde kiracı bulunan evlere de gelerek, kiracıyı çıkartmaya çalıştıklarını dile getirdi.



BODRUM'DA HEDEF 1 MİLYON TURİST

Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 ayda hava yolu ile 500 bin yabancı turist geldi. Yolcu gemileri ile birlikte yıl sonu turist hedeflerinin 1 milyon olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İngiliz acentaları 15 Kasım'a kadar uçakları uzatma kararı aldı" diye konuştu.



TEKSTİLCİLERDEN REKOR İHRACAT

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 6.1 milyar dolar ile rekor ihracat gerçekleştirdi. İlk 7 ayda toplam ihracatının 2.5 milyar dolarlık kısmını İstanbul'dan gerçekleştiren sektör, İtalya'ya 635 milyon dolar, ABD'ye 340 milyon dolar ve İspanya'ya 323 milyon dolarlık dış satım yaptı.

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