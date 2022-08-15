Cennet vatan Türkiye! İşte Ege’nin muhteşem koylarından 10 tanesi...





3) BENCİK KOYU-DATÇA/MUĞLA

Bencik Koyu, Gökova Körfezi ve Hisarönü Körfezi'nin arasında yer alıyor. Doğal limanlardan biri olan Bencik Koyu, Datça Yarımadası'nın en dar noktası ve yatlar tarafından en çok tercih edilen koylardan biri.