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    Cennet vatan Türkiye! İşte Ege’nin muhteşem koylarından 10 tanesi...

    Yaz tatilinde kalabalıktan uzak kalmak isteyenlerin gözdesi koylar oluyor. Ege’de keyfedilmeyi bekleyen çok sayıda koy bulunuyor. Tatil hazırlığı yapıyorsanız, yeşil ve mavinin buluştuğu koyları rotanıza ekleyebilirsiniz. İşte Ege’nin muhteşem koylarından 10 tanesi...

    Gözler ’on’larda

    1) Delikli koy Alaçatı/İzmir
    Turkuaz rengi denizi,dalgalar ve rüzgarın aşındırdığı kireç kayalıklarıyla görsel şölen sunuyor. Son yıllarda çok sayıda sosyal medya paylaşımıyla gözde uğrak noktaları arasına giren koy, ismini içinde bulunan delikli kayadan alıyor.



    2) AKVARYUM KOYU BOZCAADA/ÇANAKKALE
    Plajlarıyla ön plana çıkan Bozcaada'da yer alan Akvaryum Koyu, berrak deniziyle akvaryumda yüzüyormuşsunuz hissi veriyor.



    3) BENCİK KOYU-DATÇA/MUĞLA
    Bencik Koyu, Gökova Körfezi ve Hisarönü Körfezi'nin arasında yer alıyor. Doğal limanlardan biri olan Bencik Koyu, Datça Yarımadası'nın en dar noktası ve yatlar tarafından en çok tercih edilen koylardan biri.



        4) PATRICIA KOYU AYVALIK/BALIKESİR
        Adını terk edilmiş eski Rum köyü olan Pateriça'dan alıyor. Cunda Adası'nın arka tarafında, el değmemiş bir doğa harikası. Ormanlık ve zeytinliklerin çevrelediği Patricia, temiz denizi ve sakin ortamıyla öne çıkıyor.



        5) BADEMLİ KOYU DİKİLİ/İZMİR
        İzmir'e sadece 10 km uzaklıkta. Kara içine doğru uzunca ve geniş bir kanal gibi uzanan Bademli Koyu, bu özelliğinden dolayı Dalyan olarak da adlandırılıyor.



        6) KÜFRE KOYU GÖKOVA/MUĞLA
        Gökova Körfezi'nin Yedi Adalar mevkiinde yer alan şirin ve güzel koy, denizciler için doğal bir liman.



            7) KAVAKLIBURUN KOYU KUŞADASI/AYDIN
            Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parklar içinde bulunan 4 koydan biri. Denizi ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.



            8) ASSOS SIVRICE KOYU Ayvacık/Çanakkale
            Antik kent Assos'un dünyalar güzeli koyu. Dünyanın en bakir kalmış köşelerinden biri olan Sivrice Koyu'nda denize zevkle gireceksiniz.



            9) MİMOZA KOYU KARABURUN/İZMİR
            İzmir'in en güzel koylarından. Dalgası ve rüzgarı olmayan bu koyun çakıltaşlı bir sahili var.
                Adayın eşgali, yaşanan kaosun emsali yok!
                Haberler Ekonomi Cennet vatan Türkiye! İşte Ege’nin muhteşem koylarından 10 tanesi...
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