Cennet vatan Türkiye! İşte Ege’nin muhteşem koylarından 10 tanesi...

1) Delikli koy Alaçatı/İzmir
Turkuaz rengi denizi,dalgalar ve rüzgarın aşındırdığı kireç kayalıklarıyla görsel şölen sunuyor. Son yıllarda çok sayıda sosyal medya paylaşımıyla gözde uğrak noktaları arasına giren koy, ismini içinde bulunan delikli kayadan alıyor.
2) AKVARYUM KOYU BOZCAADA/ÇANAKKALE
Plajlarıyla ön plana çıkan Bozcaada'da yer alan Akvaryum Koyu, berrak deniziyle akvaryumda yüzüyormuşsunuz hissi veriyor.
3) BENCİK KOYU-DATÇA/MUĞLA
Bencik Koyu, Gökova Körfezi ve Hisarönü Körfezi'nin arasında yer alıyor. Doğal limanlardan biri olan Bencik Koyu, Datça Yarımadası'nın en dar noktası ve yatlar tarafından en çok tercih edilen koylardan biri.