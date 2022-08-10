Temmuz 2022 ABD enflasyonu yüzde kaç? 💸10 Ağustos ABD enflasyon oranı sonrası dolar, altın ne kadar, kaç TL oldu?

ABD'DEN ENFLASYONLA MÜCADELE PAKETİ

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonla mücadele kapsamında atılacak ekonomik adımlara ilişkin detayları paylaştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede enerji, vergi, sağlık alanlarında atılacak yeni adımlar yer aldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlaşmayla reçeteli ilaçları daha ucuz hale getirme şansımız var ve Uygun Bakım Yasası kapsamındaki aileler için yılda ortalama 800 dolar olmak üzere 13 milyon Amerikalı için sağlık sigortası maliyetlerini düşürebiliriz. Enerji projeleri için vergi kredileri ve yatırımlar sağlayarak enerji güvenliğimizi iyileştirecek ve iklim kriziyle mücadele edeceğiz.