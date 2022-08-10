BD enflasyon verileri sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. 10 Ağustos itibariyle Temmuz ayının enflasyonu hakkında yoğun araştırmalar başladı. Bu kapsamda 'Temmuz 2022 ABD enflasyonu yüzde kaç? 10 Ağustos ABD enflasyon oranı sonrası dolar, altın ne kadar, kaç TL oldu? ' soruları gündeme geldi. İşte ABD Temmuz enflasyon oranı ve dolar, altın fiyatları...
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayı ABD tüketici enflasyon oranları 10 Ağustos çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak. Üretici enflasyonu verileri ise 11 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.
ABD'DEN ENFLASYONLA MÜCADELE PAKETİ
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonla mücadele kapsamında atılacak ekonomik adımlara ilişkin detayları paylaştı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede enerji, vergi, sağlık alanlarında atılacak yeni adımlar yer aldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu anlaşmayla reçeteli ilaçları daha ucuz hale getirme şansımız var ve Uygun Bakım Yasası kapsamındaki aileler için yılda ortalama 800 dolar olmak üzere 13 milyon Amerikalı için sağlık sigortası maliyetlerini düşürebiliriz. Enerji projeleri için vergi kredileri ve yatırımlar sağlayarak enerji güvenliğimizi iyileştirecek ve iklim kriziyle mücadele edeceğiz.