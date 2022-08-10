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    • Ekonomi
    • 10.08.2022 10:43
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    • 10.08.2022 10:43
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    Temmuz 2022 ABD enflasyonu yüzde kaç? 💸10 Ağustos ABD enflasyon oranı sonrası dolar, altın ne kadar, kaç TL oldu?

    Son dakika ABD enflasyon verisi milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Merakla beklenen ABD Nisan enflasyon verileri bugün 15.30'da açıklanıyor. Bugün açıklanan veriler ışığında altın ve dolarda hareketlilik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. ABD enflasyon verileri için geri sayım sona ererken vatandaşlar 'Temmuz ABD enflasyonu yüzde kaç?' 10 Ağustos ABD enflasyon verileri sonrası altın ve dolar ne oldu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Temmuz 2022 ABD enflasyonu yüzde kaç?

    BD enflasyon verileri sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. 10 Ağustos itibariyle Temmuz ayının enflasyonu hakkında yoğun araştırmalar başladı. Bu kapsamda 'Temmuz 2022 ABD enflasyonu yüzde kaç? 10 Ağustos ABD enflasyon oranı sonrası dolar, altın ne kadar, kaç TL oldu? ' soruları gündeme geldi. İşte ABD Temmuz enflasyon oranı ve dolar, altın fiyatları...

    TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı ABD tüketici enflasyon oranları 10 Ağustos çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak. Üretici enflasyonu verileri ise 11 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

    ABD'DEN ENFLASYONLA MÜCADELE PAKETİ

    ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonla mücadele kapsamında atılacak ekonomik adımlara ilişkin detayları paylaştı.

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede enerji, vergi, sağlık alanlarında atılacak yeni adımlar yer aldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bu anlaşmayla reçeteli ilaçları daha ucuz hale getirme şansımız var ve Uygun Bakım Yasası kapsamındaki aileler için yılda ortalama 800 dolar olmak üzere 13 milyon Amerikalı için sağlık sigortası maliyetlerini düşürebiliriz. Enerji projeleri için vergi kredileri ve yatırımlar sağlayarak enerji güvenliğimizi iyileştirecek ve iklim kriziyle mücadele edeceğiz.

        Bu, binlerce yeni iş yaratacak ve gelecekte enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır. Bu yasa, açığı bu yıl elde ettiğimiz 1,7 trilyon dolarlık rekorun üzerine çıkaracak ve enflasyonla mücadeleye de yardımcı olacak. Büyük şirketlerin adil vergi paylarını ödemelerini isteyeceğiz."

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        Haberler Ekonomi Temmuz 2022 ABD enflasyonu yüzde kaç? 💸10 Ağustos ABD enflasyon oranı sonrası dolar, altın ne kadar, kaç TL oldu?
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