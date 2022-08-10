Emekliye 125 bin ev! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde gençlere %20, emeklilere %25 kontenjan ayrılması bekleniyor

Kirada yaşayanlar heyecanla yeni sosyal konut hamlesini bekliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile 81 ilde 450-500 bin konut yapılması planlanıyor. Detaylar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama beklenirken, projede gençlere yüzde 20 civarında kontenjan ayrılması planlanıyor. TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede de emekliler, şehit yakınları ve gaziler için kontenjan ayrılacak. Önceki projelerdeki gibi sistem uygulanırsa, emeklilere yüzde 25 kontenjan ayrılabilecek. Bu durumda 500 bin konut yapılırsa 100 bini gençlere, 125 bini de emeklilere ayrılmış olacak.
240 AY VADE OLACAK
Hâlihazırda ev sahibi veya hissedar olmayan vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi olacak. Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırının da aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak. Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 240 aya varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10'u civarında olacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.
KİMLER BAŞVURACAK?
Evi olmayan, bir mülk için hissedar olmayanlar başvurabilecek.
Başvuru için gelir üst sınırı olacak.
Hak sahipleri kura ile belirlenecek.
Peşinat yüzde 10 seviyesinde olacak.
240 aya varan vade yapılacak.
Asgari ücretli ailelerin erişeceği şartlar ve ödeme imkanları baz alınacak.
Şehit yakınları, gaziler, emekliler ve evlenecek gençlere özel bir kontenjan ayrılacak.