Emekliye 125 bin ev! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde gençlere %20, emeklilere %25 kontenjan ayrılması bekleniyor

Kirada yaşayanlar heyecanla yeni sosyal konut hamlesini bekliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile 81 ilde 450-500 bin konut yapılması planlanıyor. Detaylar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama beklenirken, projede gençlere yüzde 20 civarında kontenjan ayrılması planlanıyor. TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede de emekliler, şehit yakınları ve gaziler için kontenjan ayrılacak. Önceki projelerdeki gibi sistem uygulanırsa, emeklilere yüzde 25 kontenjan ayrılabilecek. Bu durumda 500 bin konut yapılırsa 100 bini gençlere, 125 bini de emeklilere ayrılmış olacak.