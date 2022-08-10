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    Emekliye 125 bin ev! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde gençlere %20, emeklilere %25 kontenjan ayrılması bekleniyor

    Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi için kollar sıvandı. 81 ilde 500 bin kişinin ev sahibi yapılması planlanırken, gençlere yüzde 20, emeklilere yüzde 25 kontenjan ayrılması bekleniyor. İşte habere ilişikin tüm detaylar...

    Emekliye 125 bin ev

    Kirada yaşayanlar heyecanla yeni sosyal konut hamlesini bekliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile 81 ilde 450-500 bin konut yapılması planlanıyor. Detaylar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama beklenirken, projede gençlere yüzde 20 civarında kontenjan ayrılması planlanıyor. TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede de emekliler, şehit yakınları ve gaziler için kontenjan ayrılacak. Önceki projelerdeki gibi sistem uygulanırsa, emeklilere yüzde 25 kontenjan ayrılabilecek. Bu durumda 500 bin konut yapılırsa 100 bini gençlere, 125 bini de emeklilere ayrılmış olacak.



    240 AY VADE OLACAK
    Hâlihazırda ev sahibi veya hissedar olmayan vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi olacak. Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırının da aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak. Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 240 aya varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10'u civarında olacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.



    KİMLER BAŞVURACAK?
    Evi olmayan, bir mülk için hissedar olmayanlar başvurabilecek.
    Başvuru için gelir üst sınırı olacak.
    Hak sahipleri kura ile belirlenecek.
    Peşinat yüzde 10 seviyesinde olacak.
    240 aya varan vade yapılacak.
    Asgari ücretli ailelerin erişeceği şartlar ve ödeme imkanları baz alınacak.
    Şehit yakınları, gaziler, emekliler ve evlenecek gençlere özel bir kontenjan ayrılacak.



        EN FAZLA PAY İSTANBUL'A
        Sosyal konutta İstanbul'a önemli bir pay ayrılacağını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Gençlere, yeni evlilere, engellilere, emeklilere, şehit ve gazi ailelerimize özel kontenjanlar ayıracağız" demişti.

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        Muhteşem açılış!
        Haberler Ekonomi Emekliye 125 bin ev! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde gençlere %20, emeklilere %25 kontenjan ayrılması bekleniyor
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