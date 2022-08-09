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    • Ekonomi
    • 09.08.2022 15:55
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    • 09.08.2022 15:55
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    ÖTV düşecek mi, indirimli araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınır 2022? 2. el ve sıfır araba fiyatları düştü mü?

    ÖTV düşecek mi, indirimli araçlar hangileri? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı’nın motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ya da sıfıra indirebileceği ile ilgili karar da Resmi Gazete’de yayımlanınca vatandaşta ÖTV indirimi beklentisi arttı. Peki, ÖTV düşecek mi, indirimli araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınır 2022? 2. el ve sıfır araba fiyatları düştü mü? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ÖTV düşecek mi, indirimli araçlar hangileri?

    ÖTV indirimi beklentisi her geçen gün artıyor. on günlerde gündemdeki yerini koruyan ÖTV indirimi beklentisi, ikinci el araç piyasasını durma noktasına getirdi. Peki, ÖTV düşecek mi, indirimli araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınır 2022? 2. el ve sıfır araba fiyatları düştü mü? İşte detaylar!

    PİYASADA ÖTV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ SATIŞLARI ETKİLEDİ

    Son günlerde gündemdeki yerini koruyan ÖTV indirimi beklentisi, ikinci el araç piyasasını durma noktasına getirdi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisinin piyasayı olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, otomobil sahibi olmayı da zorlaştırdı. Yaz aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşması sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı. Ancak şu an piyasa durma noktasına geldi" dedi.

    ÖTV İNDİRİMİ GELİR Mİ?

    Sektörü olumsuz etkileyen ve fiyat artışlarına sebebiyet veren birçok etmen olduğuna dikkat çeken Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve doğal olarak arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, vatandaşlarımızın otomobil sahibi olmasını da zorlaştırdı. Pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ve lojistik sıkıntısı da hala devam ediyor.

        Piyasaya araç girişinin olmamasının yanında stokçuluk yapılması da fiyatları yükselten etmenlerden biri. Bu sorunların yanı sıra son dönemde gündeme gelen ÖTV indirimi söylentileri de tüketicilerin beklemede kalmasına sebep oldu. Günümüz koşullarında kısa vadede ÖTV indiriminin yapılacağını ya da fiyatların düşeceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi ÖTV düşecek mi, indirimli araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınır 2022? 2. el ve sıfır araba fiyatları düştü mü?
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