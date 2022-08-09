ÖTV indirimi beklentisi her geçen gün artıyor. on günlerde gündemdeki yerini koruyan ÖTV indirimi beklentisi, ikinci el araç piyasasını durma noktasına getirdi. Peki, ÖTV düşecek mi, indirimli araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınır 2022? 2. el ve sıfır araba fiyatları düştü mü? İşte detaylar!
PİYASADA ÖTV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ SATIŞLARI ETKİLEDİ
Son günlerde gündemdeki yerini koruyan ÖTV indirimi beklentisi, ikinci el araç piyasasını durma noktasına getirdi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisinin piyasayı olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, otomobil sahibi olmayı da zorlaştırdı. Yaz aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşması sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı. Ancak şu an piyasa durma noktasına geldi" dedi.
ÖTV İNDİRİMİ GELİR Mİ?
Sektörü olumsuz etkileyen ve fiyat artışlarına sebebiyet veren birçok etmen olduğuna dikkat çeken Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve doğal olarak arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, vatandaşlarımızın otomobil sahibi olmasını da zorlaştırdı. Pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ve lojistik sıkıntısı da hala devam ediyor.