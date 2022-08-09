ÖTV düşecek mi, indirimli araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınır 2022? 2. el ve sıfır araba fiyatları düştü mü?

Piyasaya araç girişinin olmamasının yanında stokçuluk yapılması da fiyatları yükselten etmenlerden biri. Bu sorunların yanı sıra son dönemde gündeme gelen ÖTV indirimi söylentileri de tüketicilerin beklemede kalmasına sebep oldu. Günümüz koşullarında kısa vadede ÖTV indiriminin yapılacağını ya da fiyatların düşeceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.