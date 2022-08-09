TOKİ kura sonuçları açıklandı mı sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kısaca TOKİ, Çorum, Kilis ve Kütahya'da dar ve orta gelirli vatandaşlıların ilk defa konut sahibi olması için ucuz konut başvuruları başlamıştı. Başvuru ekranının kapanmasının ardından gözler kura gününe çevrildi. Bugün kura sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte 2+1, 3+1 dairelerin sahipleri belli olacak. Peki 2+1, 3+1 Simav, Deveciler, Celilkırı TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?
TOKİ ÇORUM, KİLİS, KÜTAHTA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
TOKİ Çorum, Kilis, Kütahya illerinde yapılan konutlar için kura çekimini bugün gerçekleştirdi. Kura sonucunda isim listesi yayımlandı.
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Ağustos 2022 tarihinde yapılan ve canlı yayınlanan çekiliş, TOKİ Başkanlığında gerçekleştirildi. Kura sonuçları açıklandı. Çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden yayınlandı.
👉TOK KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
👉TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI
TOKİ GÜNCEL KURA GÜNÜ YAKLAŞAN İLLER İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ PARA İADESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
TOKİ genel olarak para iadelerini 5 iş günü sonrasında yapmaya başlıyor. Yani sayılan günler arasında Cumartesi ve Pazar ile 1 Mayıs gibi resmi tatilllerin olması durumunda bu tarihler atlanarak gün hesabı gerçekleştirilecek.
Para iadesi için başvuru sahiplerinin kimlik belgeleri ile şahsen TOKİ başvuru parası yatırdıkları banka şubesini ziyaret etmeleri yeterli olacak.
Yani başvuru parası hangi şubeye yatırıldıysa o şubeden sadece parayı yatıran kişinin kimlik belgesi ile başvuru yapılarak paranın iadesi alınacak.