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    Marketler fiyatları artırırken, semt pazarlarında indirim başladı

    İstanbul’da pazar tezgahlarında fiyatlar düştü. En düşük fiyatlı meyve 8.5 lirayla şeftali, sebze de 8 lirayla domates oldu. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Pazar tarifesi

    Ağustos ayında İstanbul'da semt pazarlarında sebze-meyve fiyatları gerilemeye başladı. Şeftali'in pazarlarda bol olduğunu belirten pazarcı Mücahit Dilmaç, "Şu anda kilosunu 8.5 liradan satıyoruz. Devamında erik 9, üzüm 13 lira. Pazarın en yüksek fiyatlı meyvesi ise 27 lira ile incir. Bol olursa 15 liraya kadar geriler" dedi. Pazarın en düşük fiyatlı sebzesinin domates olduğunu ifade eden pazarcı Gökhan Işık da "Fiyat şu anda 8 lira. Devamında ise 10 lira ile salatalık geliyor. Biberler ise 10-15 lira. Pazarın en pahalı sebzesi ise 40 lira ile bamya. Bunun sebebi ise bol olmaması" diye konuştu.



    REKORUN ADI BORSA
    Yerli yatırımcının hız kesmeyen ilgisi, küresel risk iştahındaki artış, jeopolitik risklerdeki düşüş ve yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a rekor kırdırıyor. Cuma günü 2.750 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren, haftalık bazda ise yüzde 6.10 değer kazanan Borsa İstanbul, yeni haftaya da rekorla başladı. BIST 100 Endeksi, açılışta 2.767,55 puanla rekor kırdı. Endeks günü 2.795,06 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.802,83 puana taşıdı. Analistler, kısa vadede hedefin 3 bin puan olduğunu belirterek, orta vadede ise 3.500 seviyesinin test edileceği görüşünde.



    132 BİN GİRİŞİMCİYE 15.1 MİLYAR TL
    Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın kadın girişimcilere özel finansal desteğinin 15 milyar lirayı aştığını söyledi. Rize'de gerçekleşen Üreten Kadın Buluşmaları toplantısında konuşan Arslan, "Kadınları iş yaşamına katılım konusunda teşvik etmek amacıyla çıktığımız bu yolda, büyük mesafe aldık. Türkiye genelinde tam 132 bin kadın girişimciye desteğimizi ulaştırdık" ifadelerini kullandı.



        'ARAÇ'TIRMA
        Rekabet Kurulu'nca, Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri AŞ, Vava Cars Turkey Otomotiv AŞ, Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.



        'BEKARA VERMEM' DiYENE CEZA
        3 kuzeniyle birlikte tatil beldesindeki bir yazlığı kiralamak isteyen genç, mülk sahibinin 'Bekara ev yok' cevabıyla sarsıldı. Yaşadıklarına üzülen genç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. TİHEK, bekara kiralamayan ev sahibine 5 bin lira para cezası verdi. Kararda, medeni halin ayrımcı bir şekilde kullanılamayacağının altı çizildi.



        BURADA YER YOK
        Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı 3 bin 173 nüfuslu Avşa Adası yaz sezonunda dolup, taştı. 180 bin kişinin tatil yaptığı adada yer bulamayan tatilciler, kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda kalıyor. Tüm otel ve pansiyonlar dolarken, su ihtiyacı ise deniz suyu arıtılarak karşılanıyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yoğunluk nedeniyle arıtılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını söyledi. Günlük arıtılan su miktarının 6 bin 500 ton olduğunu belirten Aksoy, son yılların en kalabalık sezonunu geçirdiklerini de aktardı.



            AVRUPA'DA KAOS, İGA'DA KONFOR
            Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türk Hava Yolları (THY), İGA Havalimanı İşletmesi AŞ arasında 'Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü' imzalandı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protokol ile İstanbul Havalimanı'nın kapasitesinin en etkin şekilde kullanılması, olası gecikmelerin azaltılması, operasyonların öngörülebilirliğinin artırılarak, İstanbul Havalimanı'na ait kaynakların en verimli, en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız" dedi. Avrupa'daki havalimanlarında valiz alım sürelerinin saatleri bulduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 200 bin bagaj hareketliliği sorunsuz sağlanıyor. Bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda sadece 16 dakika sürüyor. Check-in süresi ise 1 dakika" diye konuştu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu da "Bu protokolle beraber hedeflerimize çok daha hızlı ve emin bir şekilde ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

            KAPALI SALONA ÜCRET YOK
            Diyarbakır 1. Tüketici Mahkemesi, spor yapmak için üyelik kaydı yaptıran ancak Covid-19 salgını nedeniyle sözleşme kapsamındaki hizmeti alamayan kişinin spor salonuna ödediği ücretin iadesine karar verdi. Kararda, "Spor hizmetinin ücretinin ödenmesi verilen hizmet oranında talep edilecektir" denildi.

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            Haberler Ekonomi Marketler fiyatları artırırken, semt pazarlarında indirim başladı
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