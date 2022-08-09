Marketler fiyatları artırırken, semt pazarlarında indirim başladı

Ağustos ayında İstanbul'da semt pazarlarında sebze-meyve fiyatları gerilemeye başladı. Şeftali'in pazarlarda bol olduğunu belirten pazarcı Mücahit Dilmaç, "Şu anda kilosunu 8.5 liradan satıyoruz. Devamında erik 9, üzüm 13 lira. Pazarın en yüksek fiyatlı meyvesi ise 27 lira ile incir. Bol olursa 15 liraya kadar geriler" dedi. Pazarın en düşük fiyatlı sebzesinin domates olduğunu ifade eden pazarcı Gökhan Işık da "Fiyat şu anda 8 lira. Devamında ise 10 lira ile salatalık geliyor. Biberler ise 10-15 lira. Pazarın en pahalı sebzesi ise 40 lira ile bamya. Bunun sebebi ise bol olmaması" diye konuştu.
REKORUN ADI BORSA
Yerli yatırımcının hız kesmeyen ilgisi, küresel risk iştahındaki artış, jeopolitik risklerdeki düşüş ve yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a rekor kırdırıyor. Cuma günü 2.750 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren, haftalık bazda ise yüzde 6.10 değer kazanan Borsa İstanbul, yeni haftaya da rekorla başladı. BIST 100 Endeksi, açılışta 2.767,55 puanla rekor kırdı. Endeks günü 2.795,06 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.802,83 puana taşıdı. Analistler, kısa vadede hedefin 3 bin puan olduğunu belirterek, orta vadede ise 3.500 seviyesinin test edileceği görüşünde.
132 BİN GİRİŞİMCİYE 15.1 MİLYAR TL
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın kadın girişimcilere özel finansal desteğinin 15 milyar lirayı aştığını söyledi. Rize'de gerçekleşen Üreten Kadın Buluşmaları toplantısında konuşan Arslan, "Kadınları iş yaşamına katılım konusunda teşvik etmek amacıyla çıktığımız bu yolda, büyük mesafe aldık. Türkiye genelinde tam 132 bin kadın girişimciye desteğimizi ulaştırdık" ifadelerini kullandı.