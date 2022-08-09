Marketler fiyatları artırırken, semt pazarlarında indirim başladı

Ağustos ayında İstanbul'da semt pazarlarında sebze-meyve fiyatları gerilemeye başladı. Şeftali'in pazarlarda bol olduğunu belirten pazarcı Mücahit Dilmaç, "Şu anda kilosunu 8.5 liradan satıyoruz. Devamında erik 9, üzüm 13 lira. Pazarın en yüksek fiyatlı meyvesi ise 27 lira ile incir. Bol olursa 15 liraya kadar geriler" dedi. Pazarın en düşük fiyatlı sebzesinin domates olduğunu ifade eden pazarcı Gökhan Işık da "Fiyat şu anda 8 lira. Devamında ise 10 lira ile salatalık geliyor. Biberler ise 10-15 lira. Pazarın en pahalı sebzesi ise 40 lira ile bamya. Bunun sebebi ise bol olmaması" diye konuştu.