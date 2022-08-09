AZTEK hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? AZTEK halka arz ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?

Özellikle yatırımcılar tarafından Aztek halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılır oldu. Yatırımlarını şirketlerin halka arzı üzerinden yapmak isteyenler hisse kodu ve fiyatı ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan AZTEK halka arz eşit mi oransal mı? AZTEK borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilen tüm bilgiler...
AZTEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Aztek Teknoloji, 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında halka arz edilecek. Firma oransal dağıtım yöntemiyle talep toplayacak. Aztek Teknoloji halka arz sonuçlarının ise 15 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.
AZTEK TEKNOLOJİ HİSSE KODU VE HİSSE FİYATI
Aztek Teknoloji paylar için pay başına 10,90 TL'den talep toplanacak. Şirket'in mevcut 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 20 milyon TL artırımla 100 milyon TL'ye yükselecek, 5 milyon TL tutarında ise ortak satışı gerçekleştirilecek. Şirket payları AZTEK hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek.