AZTEK hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? AZTEK halka arz ne zaman, borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?

Özellikle yatırımcılar tarafından Aztek halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılır oldu. Yatırımlarını şirketlerin halka arzı üzerinden yapmak isteyenler hisse kodu ve fiyatı ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan AZTEK halka arz eşit mi oransal mı? AZTEK borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilen tüm bilgiler...