ASELSAN dünya devleri arasında ilk 50’de

EN İYİLERLE ÇALIŞARAK EN BÜYÜK BAŞARILARA

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, bu başarının arkasında Türk mühendisliğinin, Ar-Ge ve inovasyonun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"2021 yılında da devam eden küresel üretim ve lojistik zincirlerinin aksaması, kısıtlamalar, jeopolitik belirsizlikler gibi tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin ASELSAN'ı, çok sayıda milli başarıyı milletimize hediye etti. ASELSAN'ın 2021 yılı cirosu geçen yıla göre yüzde 25 büyüyerek 20,1 milyar TL'ye ulaştı. Yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam eden ASELSAN'ın net kârı da 7,1 milyar TL oldu.