ASELSAN dünya devleri arasında ilk 50’de

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketini listeleyen ve her yıl düzenli olarak yayınlanan Defense News Top 100 listesinde 49'uncu sırada yer alarak Türkiye'deki liderliğini korudu.
ASELSAN, 2007 yılında 97'nci sıradan girdiği dünya savunma sanayi devleri arasındaki sürdürülebilir başarısını koruyor ve listede ilk 50'de yer alan tek Türk şirketi olmaya devam ediyor.
Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan 'Defense News Top 100' dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul ediliyor.