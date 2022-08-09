10 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

10 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay yatırılan maaşlarda tarihler ve yatırılan iller değişiklik gösteriyor. Peki, Ağustos yaı evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...
AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Evde bakım maaşlarının her ayın 15-31 tarihleri arasında illere göre hesaplara yattığı biliniyor. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının yattığı şehirler henüz açıklanmadı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.
Evde bakım maaşlarının sorgulama işlemleri SMS yolu ile de yapılabiliyor. Eğer evde bakım maaşınızı Ziraat Bankası aracılığıyla temin ediyorsanız BAKIYE yazıp, 4747 numarasına mesaj atarak maaşın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. Evde bakım maaşı yanında Bakanlık tarafından yaşlılık maaşı verildiği de biliniyor, yaşlılık maaşı halk içinde 65 yaş maaşı olarak biliniyor.