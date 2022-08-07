Vatandaşa ucuz dükkan fırsatı! Küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek





GIDA TERÖRİSTİNE AĞIR CEZA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince resmi kontroller yapıldı. Bu kapsamda bu yılın ilk 7 ayında 7 bin 469 kontrol görevlisi ile 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirildi. Bu kontrollerde 8 bin 321 işletmeye 113 milyon 544 bin 482 TL para cezası uygulandı. 24 firma faaliyetten menedilirken, toplam 107 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 'ALO 174 Gıda Hattı'na ise aynı dönemde 90 bin 791 başvuru yapıldı. Gıda ihbar ve şikayet kapsamında olan 44 bin 304 arama kayıt altına alınarak işlem yapıldı. Başvuruların 6 bin 728'i hijyen yetersizliği, 5 bin 415'i et ve et ürünleri, 3 bin 368'i ise tahıl, un ve unlu mamullere ilişkin oldu. Bu şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucu 2 bin 258 adet başvuru hakkında cezai işlem uygulandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.