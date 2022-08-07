Vatandaşa ucuz dükkan fırsatı! Küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi esnafı da rahatlatacak. Binlerce vatandaşın yararlanacağı kira öder gibi taksitlerin olacağı konutlarla birlikte illerde küçük ve orta ölçekli işletmeler için tesisler inşa edilecek. İşyerleri vatandaşa 20 yıl vadeyle satılacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak. Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak. Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor. Kura yöntemiyle satışa sunulacak ticari ünitelerin sayısı ve özellikleri vatandaşın talebine göre belirlenecek. Geçtiğimiz günlerde sosyal konut, Hazine arazileri ve ticari üniteleri uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut anlayışı ile sanayi tesisleri yapılacağını belirterek, "Üretimi ve istihdamı artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracağız Böylece kira öder gibi işyeri sahibi olunacak" dedi. Sosyal konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.
GIDA TERÖRİSTİNE AĞIR CEZA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince resmi kontroller yapıldı. Bu kapsamda bu yılın ilk 7 ayında 7 bin 469 kontrol görevlisi ile 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirildi. Bu kontrollerde 8 bin 321 işletmeye 113 milyon 544 bin 482 TL para cezası uygulandı. 24 firma faaliyetten menedilirken, toplam 107 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 'ALO 174 Gıda Hattı'na ise aynı dönemde 90 bin 791 başvuru yapıldı. Gıda ihbar ve şikayet kapsamında olan 44 bin 304 arama kayıt altına alınarak işlem yapıldı. Başvuruların 6 bin 728'i hijyen yetersizliği, 5 bin 415'i et ve et ürünleri, 3 bin 368'i ise tahıl, un ve unlu mamullere ilişkin oldu. Bu şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucu 2 bin 258 adet başvuru hakkında cezai işlem uygulandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.
MARKET PAZARI KATLADI
Zincir marketlerin manav reyonları ile pazar tezgâhlarındaki fiyat farkı her geçen gün artarken Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer vatandaşları pazarlardan ucuz ve kaliteli alışverişe davet etti. Pazarda taze ve kaliteli ürünün zincir marketlere oranlar çok daha ucuza alınabileceğine değinen Başkan Murat Hançer "Daha tazeyi, daha güzeli, daha uygun fiyatlarla halkımızın tüketmesini istiyoruz" dedi. Pazarda Nektarin 5TL, limon 25 TL, fasulye 15 TL, salatalık 8 TL, patlıcan 5 TL, domates 8 ila 10 TL, ye satılırken; zincir marketlerin bazılarında nektarin 19.90 TL, limon 28.90 TL, fasülye 37,90TL, salatalık 7.90 ile 14 TL, patlıcan 10.45 TL, domates 11 ila 14.90 TL arasındaki fiyatlar satışa sunuluyor.