Bankaların emekli promosyonu 2022 ne kadar oldu? Hangi emekliler promosyon alıyor? Yeni emekli olan birisi ne yapacak?
Bankalar emekli promosyonları için resmen yarışa girdi. Emekli maaşını taşıma karşılığında bankalar tarafından verilen promosyon milyonlarca emekli tarafından da merak ediliyor. Peki hangi emekliler promosyon alıyor? Yeni emekli olan birisi ne yapacak? Promosyon aldıktan sonra 3 yılı dolanlar ne yapacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında merak edilen tüm soruları yanıtladı.
Bankalar emekliler için promosyon yarışını hızlandırdı. Promosyonda ödemeler 7 bin 500 TL'ye çıkarken imzalanan kağıtlar önem kazanıyor 2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 5'inci yılını doldururken bu konudaki rekabet de üst seviyeye çıktı. Özel bankaların başlattığı promosyon rekabetinde rakamlar 7 bin 500 TL'ye kadar yükseldi.
Ancak burada emeklilerin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar bulunuyor. çünkü yüksek promosyonlar karşılığında bankalar bazı ürünlerinin de kullanılmasını istiyor. İşte emeklilerimizin promosyonla silgili bilmesi gerekenler...
● Hangi emekliler promosyon alıyor?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.
Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.
● Parayı almanın bir şartı var mı?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli.
Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.
Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.
● Promosyon aldıktan sonra 3 yılı dolanlar ne yapacak?
3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.