Türk Hava Yolları yeni ‘ayçiçek’ uygulaması ile engeli yolcuların seyahatlerini kolaylaştıracak

Türk Hava Yolları (THY) görünmeyen engele sahip yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulamasını hayata geçirdi. İstanbul Havalimanı iç ve dış hatlar terminalindeki özel hizmet bankolarından ücretsiz temin edilebilecek 'Ayçiçeği Yaka Kartları' ile ilgili olarak konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Engelleri kaldıracak hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Türk Hava Yolları (THY) görünmeyen engele sahip yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulamasını hayata geçirdi. THY, 'Farklılıklar Değer Katar' programı kapsamında; otizm, demans, kaygı bozukluğu, görme ve duyma güçlüğü gibi görünmeyen engeli olan yolcularına sunduğu 'Ayçiçeği Yaka Kartı' ile hem yer hizmetleri çalışanlarının hem de kabin ekiplerinin farkındalığına katkıda bulunuyor. Böylelikle özel ilgiye ihtiyaç duyabilecek yolculara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlanıyor.



"HİZMETE DEVAM "

Uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından görüşlerini açıklayan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY olarak sundukları ayrıcalıklı seyahat deneyimini geliştirirken yolcuların beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanarak bu yönde projeler ürettiklerini söyledi. Bu anlayışları sayesinde, farklı kültür ve coğrafyalardan her gün yüzbinlerce yolcuyu yüksek memnuniyet oranıyla gökyüzünde ağırladıklarını ifade eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi "Dünyada en çok ülkeye uçan ve uçtuğu her noktanın keşfedilmeyi bekleyen değerleri olduğuna inanan havayolu şirketi olarak, bulutların önündeki engelleri kaldıracak hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu



17 BİN PERSONEL EĞİTİM ALDI

THY'nin projede birlikte çalıştığı Hidden Disabilities Firması CEO'su Paul White ise THY'nin 'Görünmeyen Engeller Ayçiçeği' global ağına katılmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek "Eğitimimizi 17 bin personeline sunma başarısına imza atan Türk Hava Yolları, havacılığı erişilebilir kılma kararlılığını yüksek düzeyde gösteriyor. Görünmez engellere sahip yolcular, Türk Hava Yolları ailesinin nezaketi, anlayışı ve ihtimamı ile karşılanıyor ve dünyanın 129 ülkesine güvenle seyahat edebiliyor." dedi.

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