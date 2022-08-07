Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma 2053 Vizyonu" ışığında "Anadolu Lojistik Çalıştayları"nı hayata geçireceklerini, hedeflerinin "Türkiye'nin lojistik süper güç haline gelmesi" olduğunu söyledi. Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, çalıştayların ilkinin 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Kowaeli'de düzenlendiğini hatırlattı. Bunun 6 bölgede 37 şehri kapsamasını hedeflediklerini bildirdi.



ANAHTAR OLUYOR

Bakan Karaismailoğlu, "Ticaretin altın anahtarı lojistik. Körfez limanları da bu konuda büyük önem taşıyor. Bölgedeki karayolu yatırımlarına devam edilerek yük akış trafiği rahatlatılacak. Yük araçlarından kaynaklanan kent içi parklanma sorunu için kent dışında lojistik odak noktaları oluşturulacak. Transit yükler kent içi trafikten arındırılacak. 35 liman yer alan bölgede demiryolu ve karayolu bağlantıları güçlendirilecek" dedi. Anadolu Lojistik Çalıştayları ile lojistik yatırımların, hedeflerin ve stratejilerin konuşulacağını, uzmanların bir araya gelerek mevcut durum ve gelecek dönem beklentileri hakkında beyin fırtınası yapacağını anlatan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve lojistikte küresel ölçekte öncü, bölgesinde lider bir Türkiye için Ulaştırma ve Lojistik Çalıştayları ile tüm kurum ve kuruluşların yararlanacağı bir rehber oluşturarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru durmadan yürüyeceğiz. Hedefimiz lojistik süper güç olmak" diye konuştu.

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