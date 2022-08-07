Antalya'da turizm patlaması! Tüm oteller Eylül ortasına kadar full çekiyor

Antalya turizmi, iki yıllık pandemi sürecinin ardından temmuz ve ağustos aylarında tarihin en iyi dönemi 2019 yılı sayılarına ulaştı. Pandeminin yaralarını saran şehir şimdi dolulukta yüzde 100 rakamına ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri, Antalya'daki otellerin ağustos ve eylül ayı ortasına kadar tamamen dolu olduğunu, bazı otellerde boş yastık bile kalmadığını açıkladı. Bu yıl ilk defa ana pazar çeşitliliği de artış gösterdi. Turizm sektörü temsilcileri, özellikle beş yıldızlı ve 'deluxe' otellerde ağustos ayı rezervasyonlarının tamamen dolduğunu, eylül ayı ortalarına kadar da doluluğun sürdüğünü, yer bulmanın çok zor olduğunu açıkladı.







TURİST 7 MİLYONU AŞTI

Antalya'ya, temmuz ayı sonu itibarıyla sadece hava yoluyla 7 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artışla 6 milyon 711 bin yabancı turist geldi. 4 Ağustos itibarıyla toplam yabancı ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 12 bine ulaştı. Yetkililer bu sayının artacağını belirtti. Yabancıların ilgisinin ardından birçok otelde yoğunluk nedeniyle karşılanamayan taleplerin başka bölgelere yönlendirilerek çözülmeye çalışıldığını anlatan turizmciler "Antalya otelleri, şu anda 2019 sayılarında ilerleyen yoğunlukla karşı karşıya. Antalya'da Kundu, Lara, Belek, Side ilk dolan bölgeler. Sonrasında Alanya, Kemer ve Ege'ye doğru dağılım oluyor. Ege'nin durumunu da Antalya'daki otellerin doluluğu belirliyor" dedi.

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