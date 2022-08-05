SON DAKİKA: Borsa İstanbul'un hedefi: 3000! İhracat yönlü büyüme yabancı yatırımcıların iştahını kabarttı

Enflasyondan korunmak isteyen yerli yatırımcının hız kesmeyen ilgisi, küresel risk iştahındaki artış, jeopolitik risklerdeki düşüş ve özellikle son iki haftadır başlayan yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a çifte rekor kırdırdı.
Borsa İstanbul'da endeks dün kapanış rekoru kırarken, aynı zamanda 2.730 puanı geçerek tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Borsada 14 Temmuz'dan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 15'e ulaşırken, söz konusu dönemde şirketlerin piyasa değerindeki artış 350 milyar lirayı geçti. Analistler kısa vadede hedefin 3 bin puan olduğunu belirterek, orta vadede ise 3.500 seviyesinin test edileceği görüşünde.
DÜNYANIN ZİRVESİNDE
Yabancı yatırımcı satışlarının yerliler tarafından karşılandığı Borsa İstanbul, sergilediği performansla dünyanın zirvesine çıktı. Borsa İstanbul son 6 ayda yüzde 39, yıl başından bu yana yüzde 47, son 1 yılda ise yüzde 93 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 1 yıl önce 1.4 trilyon lira olan piyasa değeri, devam eden halka arzların da katılımıyla, 2.7 trilyon liranın üzerine yükseldi.