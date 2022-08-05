Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.08.2022 18:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2022 18:22
    ABONE OL

    İstanbul ve İzmir İHE halk ekmek fiyatları 2022! İstanbul, İzmir'de halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2022?

    Ekmek fiyatları en çok araştırılan konulardan biri oluyor. İstanbul, izmir, Ankara'da ekmek fiyatlarına yapılan zam sonrası halk ekmek fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki, İstanbul ve İzmir İHE halk ekmek fiyatları 2022 kaç TL? İstanbul, İzmir'de halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul ve İzmir İHE halk ekmek fiyatları 2022!

    İstanbul'da halk ekmek fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul ve İzmir halk ekmek fiyatlarına zam geleceği iddiası konuşuluyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında halk ekmek fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, İstanbul, İzmir'de halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2022? İşte detaylar!

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmadığı ve un stoku bitene dek zararına satışların sürdürüldüğü belirtildi.

    Açıklamada önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artış yaşandığı ifade edildi.

        İSTANBUL, İZMİR VE ETİMESGUT İLE EŞ ZAMANLI

        Maliyetlerdeki bu yükselişlerin Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kıldığı savunulan açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir.

        Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır" denildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meral Akşener, kendisine soru soran kızı azarladı parmak salladı!
        Haberler Ekonomi İstanbul ve İzmir İHE halk ekmek fiyatları 2022! İstanbul, İzmir'de halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2022?
            SON DAKİKA