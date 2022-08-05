Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul , İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır" denildi.

Maliyetlerdeki bu yükselişlerin Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kıldığı savunulan açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir.

İstanbul ve İzmir İHE halk ekmek fiyatları 2022! İstanbul, İzmir'de halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2022?