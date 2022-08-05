İstanbul ve İzmir İHE halk ekmek fiyatları 2022! İstanbul, İzmir'de halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2022?

İstanbul'da halk ekmek fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul ve İzmir halk ekmek fiyatlarına zam geleceği iddiası konuşuluyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında halk ekmek fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, İstanbul, İzmir'de halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2022? İşte detaylar!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmadığı ve un stoku bitene dek zararına satışların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artış yaşandığı ifade edildi.