Borsa İstanbul'dan 3 rekor birden! Yeni hedef 3000 puan

Bankacılık endeksi yüzde 4,09 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,44 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 2.750,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana taşıdı.