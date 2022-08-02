Bakan Vedat Bilgin asgari ücrette enflasyona göre atış olacağını belirtti

Asgari ücretliler zamlı maaşlarını dün cebine koyarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Aralık artışına ilişkin açıklama geldi. Bakan Bilgin, asgari ücrette enflasyonu dikkate alarak yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacaklarını belirterek, "Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına karşı ezdireceğiz" dedi. 'TÜRK-İŞ 70'inci Yıl Belgeseli' programında konuşan Bakan Bilgin, şunları söyledi: "Çalışanlarımızın asgari ücretinde yıl başında yaptığımız yüzde 50'nin üzerine yüzde 30 zam yapmıştık, kümülatif olarak yüzde 90'ın üzerinde olan bu zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını bilerek konuşuyoruz. Yıl sonunda da bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Burada sermaye düşmanlığı yapmıyoruz ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız. Bu, sosyal devletin görevidir."







6 AYDA İKİ ZAM GELDİ

Asgari ücret 1 Ocak 2022 itibariyle net 2 bin 825 lira 90 kuruştan 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükselmiş, 1 Temmuz'da da 5 bin 500 lira 35 kuruşa ulaşmıştı. Maaşını çalışarak alan asgari ücretliler yeni ücretlerini 1 Ağustos'ta yani dün ceplerine koydu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete bir zam da yıl sonunda yapılacak. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir kez daha toplanacak. Komisyon, ay içinde, 2023'ün Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.



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