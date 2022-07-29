Turizmde Cumhuriyet tarihinin rekoru geliyor! Yıl sonu hedefi belli oldu: 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir

YIL SONUNDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILACAK

Öte yandan Türk turizmi yoğun tanıtım ve pazar çeşitliliği sayesinde krizde rakiplerine fark atıyor. Bakan Ersoy, bu yılki hedefi 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelire çıkardı. Hatta önümüzdeki günlerde bu rakamlar yeniden yukarı revize edilecek. Böylece gelirde Cumhuriyet tarihi rekoru kırılacak.

Önce İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un batışı… Arkasından pandemi… En son da Karadeniz'deki çatışma… Türkiye turizmi art arda gelen krizlerden hızlı çıkmayı başardı. Elbette, bu öyle tesadüfen olmadı. Sektörü en iyi bilen turizmcilerden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve gelmesiyle, onun önderliğinde profesyonel bir ekip önce Türkiye'nin tanıtım stratejisini A'dan Z'ye dizayn etti. Türkiye'yi yurtdışında tanıtmak için kamu-özel sektör işbirliğiyle bağımsız bir ajans kuruldu. Klasik olacak ama 'yumurtalar aynı sepete' konulmadı. Pazar çeşitliliği sağlandı. THY'nin uçtuğu her destinasyon potansiyel pazar kabul edildi. Türk turizmi deniz-kum-güneşe indirgenmedi. 81 il için stratejiler oluşturularak, ülkenin farklı renkleri tanıtıldı.

Peki ya sonuç?

Dün 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda (TGA) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir grup basın mensubuyla bir araya geldik. Ersoy'un anlattıkları bunca sıkıntıya rağmen ülke ekonomisi için en önemli gelir kalemlerden biri olan turizm açısından umut vericiydi.

2019'U GEÇECEĞİZ

Bakan Ersoy, "Bu yıl 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedeflemiştik. Bunu revize ediyoruz. Yıl sonunda 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hatta pozitif bir düzeltme daha olabilir. Bu gelir rakamı euro-dolar paritesindeki yüzde 20 olumsuz etkiye rağmen olacak. Paritedeki etki olmasa en az yüzde 10 daha fazla gelir olurdu. Bu sene gelirde Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırılacak. 2019'da turizm gelirinde 34.5 milyar dolarla rekor kırılmıştı, bu yıl 2019'u geçeceğiz. Ama 2023'de bizim artık 100 milyon turisti geçmemiz gerekiyor" diyor. Bakanlığın, 2022 sonu kişi başı ortalama gelir tahmini 788 dolar. Kişi başı ortalama gecelik harcama tahmini ise 81.2 dolar. Bu rakam geçen yıl 65.9 dolardı. 2028'de kişi başı ortalama gelir hedefi ise 1000 dolar...