Turizmde Cumhuriyet tarihinin rekoru geliyor! Yıl sonu hedefi belli oldu: 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir

Turizm geliri 2022 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan 2'nci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama gecelik harcaması 81 dolar, yurt dışında ikamet edenlerin ortalama gecelik harcaması ise 65 dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan turizm istatistikleri 2'nci çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri 2'nci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 83,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 6 milyar 273 milyon 64 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 444 milyon 39 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 456,1 artarken, paket tur harcamaları yüzde 331,3 ve konaklama harcamaları yüzde 185,6 arttı.
GECELİK ORTALAMA HARCAMA 78 DOLAR
Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 81 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 65 dolar oldu. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 193,6 artarak 11 milyon 939 bin 131 kişi oldu. Bunların yüzde 87'sini 10 milyon 382 bin 68 kişi ile yabancılar, yüzde 13'ünü ise 1 milyon 557 bin 63 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkeyi yüzde 70,4 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla ziyaret etti.
TURİZM GİDERİ YÜZDE 215,8 ARTTI
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret edenlerin harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 215,8 artarak 1 milyar 57 milyon 787 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 11 milyon 504 bin dolarını kişisel, 46 milyon 283 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 321,6 artarak 1 milyon 666 bin 135 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 635 dolar olarak gerçekleşti
YIL SONUNDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILACAK
Öte yandan Türk turizmi yoğun tanıtım ve pazar çeşitliliği sayesinde krizde rakiplerine fark atıyor. Bakan Ersoy, bu yılki hedefi 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelire çıkardı. Hatta önümüzdeki günlerde bu rakamlar yeniden yukarı revize edilecek. Böylece gelirde Cumhuriyet tarihi rekoru kırılacak.
Önce İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un batışı… Arkasından pandemi… En son da Karadeniz'deki çatışma… Türkiye turizmi art arda gelen krizlerden hızlı çıkmayı başardı. Elbette, bu öyle tesadüfen olmadı. Sektörü en iyi bilen turizmcilerden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve gelmesiyle, onun önderliğinde profesyonel bir ekip önce Türkiye'nin tanıtım stratejisini A'dan Z'ye dizayn etti. Türkiye'yi yurtdışında tanıtmak için kamu-özel sektör işbirliğiyle bağımsız bir ajans kuruldu. Klasik olacak ama 'yumurtalar aynı sepete' konulmadı. Pazar çeşitliliği sağlandı. THY'nin uçtuğu her destinasyon potansiyel pazar kabul edildi. Türk turizmi deniz-kum-güneşe indirgenmedi. 81 il için stratejiler oluşturularak, ülkenin farklı renkleri tanıtıldı.
Peki ya sonuç?
Dün 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda (TGA) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir grup basın mensubuyla bir araya geldik. Ersoy'un anlattıkları bunca sıkıntıya rağmen ülke ekonomisi için en önemli gelir kalemlerden biri olan turizm açısından umut vericiydi.
2019'U GEÇECEĞİZ
Bakan Ersoy, "Bu yıl 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedeflemiştik. Bunu revize ediyoruz. Yıl sonunda 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hatta pozitif bir düzeltme daha olabilir. Bu gelir rakamı euro-dolar paritesindeki yüzde 20 olumsuz etkiye rağmen olacak. Paritedeki etki olmasa en az yüzde 10 daha fazla gelir olurdu. Bu sene gelirde Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırılacak. 2019'da turizm gelirinde 34.5 milyar dolarla rekor kırılmıştı, bu yıl 2019'u geçeceğiz. Ama 2023'de bizim artık 100 milyon turisti geçmemiz gerekiyor" diyor. Bakanlığın, 2022 sonu kişi başı ortalama gelir tahmini 788 dolar. Kişi başı ortalama gecelik harcama tahmini ise 81.2 dolar. Bu rakam geçen yıl 65.9 dolardı. 2028'de kişi başı ortalama gelir hedefi ise 1000 dolar...