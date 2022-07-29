Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT projesi ile ilgili bilgi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600'de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" dedi. 'Bursa Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi Toplantısı'nda konuşan Bilgin, programın Türkiye'nin istihdam açığına katkıda bulunacağını söyledi. Bilgin, yıl sonuna kadar Türkiye'nin tüm şehirlerinde sanayide 50 bin yeni istihdam oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.