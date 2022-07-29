Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT projesi ile ilgili bilgi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600'de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" dedi. 'Bursa Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi Toplantısı'nda konuşan Bilgin, programın Türkiye'nin istihdam açığına katkıda bulunacağını söyledi. Bilgin, yıl sonuna kadar Türkiye'nin tüm şehirlerinde sanayide 50 bin yeni istihdam oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.
HER YENİ İSTİHDAMA AYLIK 8.294 TL
Çalışma Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı. 'Üretim Sürecine Katılım Programı' ile;
● Lise altı eğitim düzeyinde kişilerin istihdam edilmesi halinde aylık 7 bin 603, lise mezunlarının istihdam edilmesi halinde aylık 7 bin 948, yükseköğretim mezunlarının istihdam edilmesi halinde aylık 8 bin 294 liraya kadar destek sağlanacak.
● Tekstil, makine, gıda, mobilya, kimya sektörü desteklenecek.
● İmalat sektöründe 50 ile 249 arasında çalışana sahip olunması, sigortalının son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu buluyor.
● Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işyerleri ise en fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek.
● 18-34 yaş grubundakiler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar başvurabilecek.
Hazal ATEŞ
40. KİLOMETRE GEÇİLDİ
Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiği 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk boruların serim işleminde 40 kilometre aşıldı. Boruları derin deniz tabanına yerleştiren Castorone gemisi 23 günde denizaltında 40 kilometre ilerleyerek boruları yerleştirdi. Yıl sonuna kadar boru serim işlemleri hem karada hem de denizde tamamlanacak. Doğalgazı 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp olarak planlanırken, bu üretimin 4 yıl içerisinde günlük 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor. 40 milyon metreküp üzerinden hesap yapıldığında, Karadeniz'deki kuyuların yaklaşık 25 yıl boyunca evlerin ihtiyaç duyacağı bütün gazı üretebilecek kapasitede olduğu hesaplanıyor. Evleri ilgilendiren bu gaz miktarı, toplam tüketimin de yüzde 30'una denk geliyor.
Barış ŞİMŞEK