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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT projesi ile ilgili bilgi verdi

    Bakan Bilgin hem EYT hem de yeni istihdam projesi ile ilgili bilgi verdi. Bakan Bilgin, EYT dosyasının önlerinde olduğunu belirterek, ‘Tamamladığımız gün açıklayacağım’ dedi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ‘EYT önümüzde’

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600'de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" dedi. 'Bursa Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi Toplantısı'nda konuşan Bilgin, programın Türkiye'nin istihdam açığına katkıda bulunacağını söyledi. Bilgin, yıl sonuna kadar Türkiye'nin tüm şehirlerinde sanayide 50 bin yeni istihdam oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.



    HER YENİ İSTİHDAMA AYLIK 8.294 TL
    Çalışma Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı. 'Üretim Sürecine Katılım Programı' ile;
    ● Lise altı eğitim düzeyinde kişilerin istihdam edilmesi halinde aylık 7 bin 603, lise mezunlarının istihdam edilmesi halinde aylık 7 bin 948, yükseköğretim mezunlarının istihdam edilmesi halinde aylık 8 bin 294 liraya kadar destek sağlanacak.
    ● Tekstil, makine, gıda, mobilya, kimya sektörü desteklenecek.
    ● İmalat sektöründe 50 ile 249 arasında çalışana sahip olunması, sigortalının son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu buluyor.
    ● Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işyerleri ise en fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek.
    ● 18-34 yaş grubundakiler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar başvurabilecek.
    Hazal ATEŞ



    40. KİLOMETRE GEÇİLDİ
    Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiği 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk boruların serim işleminde 40 kilometre aşıldı. Boruları derin deniz tabanına yerleştiren Castorone gemisi 23 günde denizaltında 40 kilometre ilerleyerek boruları yerleştirdi. Yıl sonuna kadar boru serim işlemleri hem karada hem de denizde tamamlanacak. Doğalgazı 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp olarak planlanırken, bu üretimin 4 yıl içerisinde günlük 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor. 40 milyon metreküp üzerinden hesap yapıldığında, Karadeniz'deki kuyuların yaklaşık 25 yıl boyunca evlerin ihtiyaç duyacağı bütün gazı üretebilecek kapasitede olduğu hesaplanıyor. Evleri ilgilendiren bu gaz miktarı, toplam tüketimin de yüzde 30'una denk geliyor.
    Barış ŞİMŞEK



        ÖĞRETMENLERİN TAYİNLERİ BAŞLIYOR
        Milli Eğitim Bakanlığı'nca, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 5-11 Ağustos'ta alınacak, atamalar ise 23 Ağustos'ta yapılacak. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar da mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.



        5G HIZI BUGÜN TEST EDİLECEK
        İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak. 3 GSM operatörü, bugün Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak. İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek. İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez '5G' ibaresi görülecek.

        ELEKTRİKLİ OTODA VERGİ ORANI DEĞİŞTİ
        İthalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına yönelik düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte, elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Haziran ayında elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında da bir düzenleme yapılmıştı. Düzenleme öncesinde motor gücü 85 kW'yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 10, 85 kW ila 120 kW arası olanlardan yüzde 25, 120 kW ve üstü olanlardan ise yüzde 60 oranında bir ÖTV alınıyordu.

        İŞTE GELECEK
        Üniversite tercih süreci devam ederken, araştırmalar geleceğin meslekleri konusunda ipuçları veriyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma önümüzdeki yıllarda talep görecek meslekleri gözler önüne serdi:
        ● Siber güvenlik uzmanı
        ● Robotik mühendisi
        ● Hemşire
        ● Yazılım geliştirici
        ● Kullanıcı deneyimi tasarımcısı
        ● Marangoz
        ● Veri analisti
        ● Bakım işçisi
        ● Epidemiyolog
        ● Satış hesabı yöneticisi

        İŞ YERİNİ DEĞİŞTİREN DİKKAT!
        Bir fabrikada elektrik ustası olarak 6 sene çalışan işçi, sigorta primlerinin düşük yatırıldığını, alacaklarının ödenmediğini öne sürerek istifa etti ve iş mahkemesinin yolunu tuttu. Temyiz üzerine davaya bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, başka bir yerde çalışmak için istifa eden işçiyi haksız buldu ve tazminat alamayacağına hükmetti. İlker TURAK

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        Irak’ı işgal eden ABD’leri bahçelerini bile yaktı!
        Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT projesi ile ilgili bilgi verdi
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